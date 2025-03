Esta es la historia de la mujer que perdió a toda su familia por covid-19 en cuestión de días

Han pasado cinco años desde que el covid-19 llegó a Colombia, cambiando la vida de millones de personas. Para Andrea Peña, sin embargo, la pandemia dejó una cicatriz imborrable.

Mientras muchos enfrentaban la incertidumbre y el miedo, ella vivió la peor de las pesadillas: la muerte de toda su familia en cuestión de días.

Esta es la historia de la mujer que perdió a toda su familia por covid-19

Andrea, trabajadora de la salud, recuerda con precisión el momento en que todo comenzó. Su hermano, Cristian Camilo Peña Castillo, fue el primero en presentar síntomas. Era octubre y, como en muchos casos, no parecía algo grave.

Mi hermano, un viernes, inicia con sintomatología. No fue específicamente respiratoria, fue más gastrointestinal y con fiebre. Y ahí empezó el acabose.

Lo que parecía una simple enfermedad pronto se convirtió en un infierno. Su hermano no resistió y falleció. Apenas unas horas después, su madre, María Elena Castillo Rodríguez, tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos con insuficiencia respiratoria.

Al día siguiente del fallecimiento de mi hermano, mi mamá ingresa a la UCI con una falla respiratoria también. Ocho días después fallece.

Como si la tragedia no fuera suficiente, su padre, Pedro Peña, también enfermó. Para Andrea, fue como ver una pesadilla repetirse una y otra vez sin poder hacer nada para detenerla.

Y al día siguiente, de mi mamá entrar a la UCI, entra mi papá. Y dos días después de mi mamá, fallece.

En cuestión de días, Andrea pasó de tener una familia unida a enfrentarse a un vacío imposible de llenar.

¿Cómo vivió el hecho de perder a toda su familia por covid-19?

El golpe fue brutal. En medio del dolor, tuvo que enfrentarse a la fría burocracia de la muerte en tiempos de pandemia.

Del cementerio era como, ya están sus cajas, ¿cuándo quiere la misa? Puchan sus cajas. O sea, pasó de ser mi mamá, mi papá y mi hermano a tres cajas.”

Las medidas sanitarias de la época no permitían velorios convencionales. No hubo abrazos de consuelo ni despedidas adecuadas. Andrea se encontró sola, con el peso de la pérdida y el silencio de una casa que ya no tenía voces ni risas.

Regresar a su trabajo como profesional de la salud fue su única vía de escape. La rutina en los quirófanos la mantenía ocupada, pero el vacío seguía allí.

Vengo de mi casa porque el silencio me está matando y estoy sobrepensando demasiado. No puedo estar en un espacio tan silencioso. Y estábamos operando y yo, y yo les volteé a mirar y les dije bueno, pero ¿quién se murió?

Era su manera de expresar el dolor, de encontrar algo de normalidad en medio de su tragedia.

Del dolor a la acción: el nacimiento de Médicos Amigos

A pesar del golpe, Andrea decidió que su historia no podía terminar en la tragedia. Su propia experiencia la llevó a darse cuenta de que muchas familias de trabajadores de la salud habían pasado por situaciones similares.

Personas que, al igual que ella, vieron partir a sus seres queridos sin siquiera tener tiempo para asimilarlo.

Fue así como nació la Fundación Médicos Amigos, una iniciativa que busca brindar apoyo a las familias de médicos, enfermeros y demás personal de salud que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia.

Voy a crear una fundación para que nos unamos todos y acojamos a todas las familias del personal de salud que están en necesidad.

Su objetivo es claro: que ninguna familia se sienta sola en el duelo, que la memoria de los que se fueron sea honrada y que quienes siguen aquí encuentren una red de apoyo para salir adelante.

Hoy, Andrea Peña sigue firme en su propósito. Continúa trabajando en el quirófano, salvando vidas, y al mismo tiempo mantiene viva la misión de su fundación.