CANAL RCN
Colombia

El nuevo aval de la Anla para proyectos de exploración de geotermia en Colombia

La entidad explicó que estas perforaciones están destinadas a la medición preliminar de temperaturas y no requieren de licenciamiento ambiental.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
12:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, emitió un comunicado sobre perforaciones de pozos de gradiente térmico para la exploración geotermia en Colombia.

Ministerio de Ambiente anuncia acciones legales por incendio del Parque Natural Chingaza
RELACIONADO

Ministerio de Ambiente anuncia acciones legales por incendio del Parque Natural Chingaza

Según la Autoridad, estos pozos son perforaciones delgadas y someras, con profundidades que oscilan entre 50 y algunos cientos de metros, cuyo propósito es medir la temperatura en profundidad y evaluar el potencial del recurso geotérmico en el área de interés.

El licenciamiento ambiental que cita la Anla para la exploración de geotermia

Dicho procedimiento puede adelantarse de forma preliminar o en paralelo al proceso de evaluación ambiental del proyecto, sin perjuicio de los permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales que se gestionen ante las autoridades ambientales regionales si hubiese lugar.

Las demás actividades de exploración geotérmica que intervienen directamente en el reservorio, que puedan generar impactos ambientales significativos, sí están sujetas a licenciamiento ambiental, conforme a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015.

“En estos casos, la Anla acompañará a los titulares en el cumplimiento de los criterios del instrumento de manejo ambiental, evaluando y haciendo seguimiento a los impactos sobre los acuíferos y sistemas hídricos subterráneos”, explica la autoridad.

Irene Vélez será la nueva directora de la Anla
RELACIONADO

Irene Vélez será la nueva directora de la Anla

El pasado 11 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que Colombia iniciaría con los proyectos de energía geotérmica. “La energía geotérmica usa el calor del interior de la tierra y el agua. Con el vapor de agua se mueven turbinas de generación y el vapor retorna a la tierra. Es energía limpia abundante en Colombia. Se iniciará licitación para proyectos”, afirmó Petro.

La Anla en cooperación internacional

En su comunicado, la autoridad afirmó que avanza en cooperación con el Gobierno de Islandia, en el fortalecimiento del conocimiento, la institucionalidad y la regulación, con el fin de adoptar estándares internacionales y promover las mejores prácticas en el desarrollo de la geotermia en Colombia.

Minambiente prohíbe la caza comercial de chigüiros: animalistas cuestionan protección
RELACIONADO

Minambiente prohíbe la caza comercial de chigüiros: animalistas cuestionan protección

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Este año se han registrado 501 feminicidios en Colombia, la mayoría en Antioquia y Bogotá

Ministerio de Defensa

Ministro de Defensa confirma que 34 militares llevan tres días secuestrados en Guaviare

Ejército Nacional

Ejército incautó más de 8,6 toneladas de marihuana producidas por disidencias en La Plata, Huila

Otras Noticias

camilo vargas

El histórico récord de Camilo Vargas en la Liga MX que enorgullece a Colombia

El arquero colombiano Camilo Vargas volvió a brillar en México y alcanzó un récord que lo consolida como figura en la Liga MX.

Tecnología

Logran trasplantar el pulmón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral

El gran logro representa un avance fundamental para el trasplante de órganos genéticamente modificados de animales a humanos.

México

‘El Mayo’ Zambada, capo mexicano, se declaró culpable tras ser entregado a EE. UU. por un hijo del ‘Chapo’

Trabajo

Jefes no pueden dar referencias desfavorables de extrabajadores: esto dice la ley

Tecnología

La Universidad de Stanford ofrece cursos online gratuitos: ¿cómo acceder?