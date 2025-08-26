El nuevo aval de la Anla para proyectos de exploración de geotermia en Colombia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, emitió un comunicado sobre perforaciones de pozos de gradiente térmico para la exploración geotermia en Colombia.

Según la Autoridad, estos pozos son perforaciones delgadas y someras, con profundidades que oscilan entre 50 y algunos cientos de metros, cuyo propósito es medir la temperatura en profundidad y evaluar el potencial del recurso geotérmico en el área de interés.

El licenciamiento ambiental que cita la Anla para la exploración de geotermia

Dicho procedimiento puede adelantarse de forma preliminar o en paralelo al proceso de evaluación ambiental del proyecto, sin perjuicio de los permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales que se gestionen ante las autoridades ambientales regionales si hubiese lugar.

Las demás actividades de exploración geotérmica que intervienen directamente en el reservorio, que puedan generar impactos ambientales significativos, sí están sujetas a licenciamiento ambiental, conforme a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015.

“En estos casos, la Anla acompañará a los titulares en el cumplimiento de los criterios del instrumento de manejo ambiental, evaluando y haciendo seguimiento a los impactos sobre los acuíferos y sistemas hídricos subterráneos”, explica la autoridad.

El pasado 11 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que Colombia iniciaría con los proyectos de energía geotérmica. “La energía geotérmica usa el calor del interior de la tierra y el agua. Con el vapor de agua se mueven turbinas de generación y el vapor retorna a la tierra. Es energía limpia abundante en Colombia. Se iniciará licitación para proyectos”, afirmó Petro.

La Anla en cooperación internacional

En su comunicado, la autoridad afirmó que avanza en cooperación con el Gobierno de Islandia, en el fortalecimiento del conocimiento, la institucionalidad y la regulación, con el fin de adoptar estándares internacionales y promover las mejores prácticas en el desarrollo de la geotermia en Colombia.