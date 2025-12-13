CANAL RCN
Colombia Video

Ejército inaugura ludoteca en Catatumbo para combatir reclutamiento forzado de más de 750 menores

La estrategia contempla ofrecer alternativas educativas y recreativas a la población infantil en una de las zonas más vulnerables del país.

diciembre 13 de 2025
05:57 p. m.
En una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, el Ejército Nacional inauguró una ludoteca destinada a proteger a la niñez del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.

La iniciativa, liderada por el Programa FE en Colombia, busca beneficiar a más de 750 niños, niñas y adolescentes en una zona donde las estructuras criminales han intensificado la captación de menores para fortalecer sus filas. Las crisis humanitarias producto de los enfrentamientos armados han generado condiciones de vulnerabilidad que facilitan este flagelo.

“Traemos este espacio de aprendizaje para traer alegría y esperanza a nuestras comunidades, con el fin de evitar el reclutamiento forzado de nuestros niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley”, señalaron fuentes militares sobre el proyecto de infraestructura escolar.

Alternativas educativas frente a la violencia

La estrategia contempla ofrecer alternativas educativas y recreativas a la población infantil en una de las zonas más vulnerables del país. Según las autoridades militares, el objetivo es construir proyectos de vida alejados de la violencia.

“Con eso hacemos posible que la guerra vaya disminuyendo, vaya cayendo, quitarle personal que alimente esa guerra es poniéndola a estudiar, a que tengan un proyecto de vida diferente, que sean personas productivas, que busquen otras opciones de emplearse y ser económicamente viables”, explicaron representantes del Ejército.

Un esfuerzo institucional por la niñez del Catatumbo

El Catatumbo ha experimentado un incremento en el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados, quienes aprovechan las condiciones de pobreza y falta de oportunidades para captar a niños y adolescentes. Los enfrentamientos entre estas estructuras criminales han generado desplazamientos forzados y temor generalizado en las comunidades.

La ludoteca se suma a los esfuerzos institucionales por suplir necesidades básicas en la región y ofrecer espacios seguros para la infancia. El proyecto busca reconstruir en la niñez del Catatumbo la posibilidad de imaginar futuros diferentes, alejados del conflicto armado que históricamente ha marcado este territorio fronterizo.

