CANAL RCN
Colombia

Padres de familia bloquean la Troncal del Magdalena: advierten la falta de transporte escolar

Desde que inició el año escolar 2026, al menos 1.000 estudiantes han tenido problemas para asistir a clases en la región.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:45 a. m.
Con pancartas y gritando la consigna: “queremos transporte”, niños, docentes y padres de familia del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, bloquearon la Troncal del Magdalena, en el sector conocido como La Gómez, a primera hora del viernes, 27 de febrero.

Frente a una fila interminable de vehículos, motocicletas y transporte de carga claman por la puesta en marcha de un programa de transporte escolar, que permita a los menores que viven en el municipio asistir a clases.

La no prestación del servicio, desde que el año escolar inició en 2026, ha afectado a más de 1.000 estudiantes que habitan la zona rural y asisten a los distintos colegios del municipio santandereano, ubicados a 8 y 10 kilómetros de distancia.

Un problema persistente:

No es la primera vez que los padres de familia del municipio de Sabana de Torres advierten sobre demoras en la prestación del servicio de transporte escolar para niños de la zona rural.

En 2017, algunos niños tuvieron que esperar hasta marzo para iniciar las clases, debido a que sus padres no contaban con medios económicos o de transporte que aseguraran sus trayectos.

Entonces, la Alcaldía local advirtió que debía asumir, sin ayuda de la Gobernación de Santander o el Gobierno Nacional, los costos totales del transporte de los niños: unos 1.700 millones de pesos al año. Sin embargo, el problema vuelve a repetirse en este 2026.

Padres advierten que los niños no pueden caminar hasta el colegio sin arriesgar su vida:

Aidalyn Lizarazo, madre de una de las estudiantes afectadas, dijo a Noticias RCN que “en La Pampa hay estudiantes que pertenecen al colegio El Taguí, un colegio rural que solicita el servicio de transporte para que sus estudiantes lleguen a tiempo a clases. Desde inicios de mes (febrero) estamos esperando el servicio y nada. Posponen y posponen la fecha en la que podría empezar a prestarse y los muchachos no han podido asistir a clases”.

“En La Pampa”, explicó, “hay entre 30 y 35 estudiantes bachilleres que tienen que ir al colegio El Taguí, que está retirado de la zona rural, no se puede ir en moto, porque la carretera es de alto riesgo, es una carretera nacional, y esta es la fecha en la que no nos han prestado el servicio de transporte. El alcalde nos dijo que podría empezar por allá para el 2 de marzo”.

