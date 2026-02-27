CANAL RCN
Economía

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:32 a. m.
El precio del dólar, en la mañana de este 27 de febrero de 2026, abrió exactamente en 3.760,00 pesos, según el Banco de la República.

En comparación con el día inmediatamente anterior (26 de febrero de 2026), la tasa de apertura tuvo un incremento de 48 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.745,78 pesos y no solo subió 42.09 pesos respecto a la última jornada, sino que volvió a estar en su nivel más alto en más de un mes.

Y es que, según el registro histórico del dólar, la TRM no había tenido una tarifa similar desde el jueves 8 de enero de 2026, cuando estuvo en 3.748,83 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del dólar, en comparación con la del viernes de la semana pasada (20 de febrero de 2026), tuvo un aumento de 50.06 pesos.

Además, mirando la TRM de hace un mes (27 de enero de 2026), el ascenso fue de 69.76 pesos, que representan el 1.9%.

No obstante, recordando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (27 de febrero de 2025), hubo un decrecimiento de 377.32 pesos.

Y, tomando como referencia la primera TRM del 2026, la disminución fue de 11.3 pesos, que equivalen al 0.3%.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio hoy 27 de febrero de 2026

Luego de que se estipuló el precio de apertura, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

 

