Momento exacto en el que sujetos en moto activaron un explosivo al frente de una casa en Valle

En video quedó grabada la explosión de un artefacto que fue dejado en la entrada de una casa en La Victoria, Valle del Cauca.

Pasadas las 11:43 p.m. del martes 24 de febrero, se vio con claridad el momento en el que dos hombres en moto se ubicaron al frente del lugar, el parrillero se bajó y dejó el artefacto.

No hubo lesionados y hay una hipótesis

No pasaron ni 10 segundos y mientras emprendían la huida, la explosión ocurrió. Hubo una extensa nube gris y se prendieron las alarmas de varios vehículos. No se registraron lesionados.

Al parecer, quien vive en esta casa es una mujer que trabaja en una empresa de procesamiento de alimentos. El atentado sería una represalia por las denuncias que ha realizado acerca de presuntos malos manejos.

Contundente golpe en Tuluá

Hace pocas horas, las autoridades dieron un contundente golpe en Tuluá, también Valle del Cauca. Capturaron a alias Tony, considerado como el terror de las estaciones de gasolina, tanto del municipio como de Buga.

Lo estaban buscando por su posible participación en al menos seis hurtos armados y grabados por cámaras de seguridad. Además, tenía una orden de captura por un hecho ocurrido el 14 de febrero. De igual forma, se cree que cometió el robo en un establecimiento comercial.

Un dato no menor es que tiene seis anotaciones por lesiones culposas, hurto menor cuantía, hurto agravado por la destreza y concierto para delinquir. El modus operandi de ‘Tony’ consistía de esta forma: sin importar la hora, llegaba en su moto a la estación y exigía que los trabajadores se sometieran a sus órdenes.

En lo corrido de 2026, han sido capturadas 18 personas por robos en Tuluá y Buga. Tras la captura de ‘Tony’, la Policía hizo un llamado a que la ciudadanía no dude en denunciar, lo cual facilita las acciones a la hora de efectuar los arrestos.