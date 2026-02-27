CANAL RCN
Colombia Video

Momento exacto en el que sujetos en moto activaron un explosivo al frente de una casa en Valle

Las cámaras les hicieron seguimiento a estos dos hombres.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 27 de 2026
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video quedó grabada la explosión de un artefacto que fue dejado en la entrada de una casa en La Victoria, Valle del Cauca.

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Vásquez
RELACIONADO

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Vásquez

Pasadas las 11:43 p.m. del martes 24 de febrero, se vio con claridad el momento en el que dos hombres en moto se ubicaron al frente del lugar, el parrillero se bajó y dejó el artefacto.

No hubo lesionados y hay una hipótesis

No pasaron ni 10 segundos y mientras emprendían la huida, la explosión ocurrió. Hubo una extensa nube gris y se prendieron las alarmas de varios vehículos. No se registraron lesionados.

Al parecer, quien vive en esta casa es una mujer que trabaja en una empresa de procesamiento de alimentos. El atentado sería una represalia por las denuncias que ha realizado acerca de presuntos malos manejos.

Contundente golpe en Tuluá

Hace pocas horas, las autoridades dieron un contundente golpe en Tuluá, también Valle del Cauca. Capturaron a alias Tony, considerado como el terror de las estaciones de gasolina, tanto del municipio como de Buga.

Lo estaban buscando por su posible participación en al menos seis hurtos armados y grabados por cámaras de seguridad. Además, tenía una orden de captura por un hecho ocurrido el 14 de febrero. De igual forma, se cree que cometió el robo en un establecimiento comercial.

Sicario asesinó a sangre fría a un adolescente al salir de su colegio en Palmira, Valle
RELACIONADO

Sicario asesinó a sangre fría a un adolescente al salir de su colegio en Palmira, Valle

Un dato no menor es que tiene seis anotaciones por lesiones culposas, hurto menor cuantía, hurto agravado por la destreza y concierto para delinquir. El modus operandi de ‘Tony’ consistía de esta forma: sin importar la hora, llegaba en su moto a la estación y exigía que los trabajadores se sometieran a sus órdenes.

En lo corrido de 2026, han sido capturadas 18 personas por robos en Tuluá y Buga. Tras la captura de ‘Tony’, la Policía hizo un llamado a que la ciudadanía no dude en denunciar, lo cual facilita las acciones a la hora de efectuar los arrestos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Magdalena

Padres de familia bloquean la Troncal del Magdalena: advierten la falta de transporte escolar

Caribe colombiano

Joven universitario desapareció tras ingresar a las playas de Puerto Colombia: ¿qué se sabe?

Abuso a menores

Las sacaron de sus casas y una quedó embarazada: así reclutaron a tres niñas en las filas de alias Calarcá

Otras Noticias

Dólar

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026.

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

China e Irán se ofrecieron como mediadores de una eventual ronda de diálogos entre el gobierno afgano y pakistaní.

La casa de los famosos

Hubo decisiones INESPERADAS en la placa de nominación de La Casa de los Famosos antes de la eliminación

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: ¿quién avanzará en Copa Sudamericana, según la IA?

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?