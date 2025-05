La historia de los aviones Kfir en Colombia: ¿Hace cuánto le han servido al país?

A inicios de abril, el presidente Gustavo Petro informó que el Gobierno iba a adquirir una flota de aviones Saab 39 Gripen. Las aeronaves reemplazarán a los Kfir.

Los modelos Gripen se destacan por su tecnología. Además, han tenido el voto de confianza en otros países, como Brasil, República Checa, Sudáfrica y Hungría. La decisión se venía pensando desde hace meses.

¿Qué avión reemplazará al Kfir?

Resulta que los Kfir ya cumplieron su vida útil, lo cual hace que ya no soporten la misma capacidad operativa de algunas décadas atrás.

“La flota Kfir no pasó, no pudo, ya está muy viejita. Las señoras esposas de los pilotos, ahí, a través de ciertas personas, me han dicho que están muy preocupadas con la vida de sus esposos, porque esos aviones tienen más o menos 50 años, han sido reparados una y otra vez y, obviamente, cada mes que pasa son más peligrosos”, sostuvo el presidente Petro.

¿Qué significa Kfir?

Los Kfir son fabricados por la empresa israelí IAI (Israel Airspace Industries). Pueden cumplir con misiones de combate aire – aire, ataque estratégico aire – tierra, reconocimiento y toma de imágenes, y reabastecimiento en vuelo.

La planta motriz es General Electrics j-79. Estas aeronaves alcanzan una velocidad máxima de 2.2 mach. Su alcance es de 2.000 kilómetros, tiene un techo máximo de 50.000 pies y el peso límite es de 36 mil libras.

Su armamento está integrado con cañones, proyectiles, bombas, misiles y pods. Un dato curioso es que su nombre es hebreo y significa cachorro de león en español.

La historia de los Kfir en Colombia data de 1989. Para aquel entonces, el Gobierno compró 12 modelos, los cuales habían sido operados por la Fuerza Aérea de Israel.

Con el paso de los años, ha integrado el Escuadrón de Superioridad Aérea, lo cual ha hecho que sea pieza clave en históricos operativos. En 2010 inició su etapa de modernización, contando con las versiones C-10 y C-12. Este proceso culminó en 2017.

“Sus características y capacidades le han permitido ejecutar las tácticas y técnicas de la guerra regular en el ejercicio de entrenamiento internacional Red Flag 2012 y 2018, considerado el escenario de combate simulado más importante del mundo, al cual, solo asisten, culminan y son exitosas, las mejores fuerzas aéreas”, explica la Fuerza Aérea.

Los pilotos deben ponerse un traje antigravedad con bolsas que se inflan para mantener el cuerpo en control. Sumado a ello, el casco debe ser especial, dado que requiere tener comunicación con otras aeronaves y la torre de control.