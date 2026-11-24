Siete horas completan secuestrados clientes y trabajadores de un almacén éxito en Cartagena, que sobre las 8:00 de la mañana del martes, 24 de noviembre, fueron tomados como rehenes por hombres que irrumpieron armados en el supermercado de cadena.

Desde entonces han liberado a nueve personas, pero otras 21 estarían secuestradas en la zona de comidas del almacén, ubicado en cercanías a la avenida Pedro de Heredia.

La zona se encuentra rodeada por integrantes de la Policía, la Armada Nacional y el Ejército, que desplegaron un operativo para lograr su pronta liberación, en negociaciones con los secuestradores. Según explicó el experto en investigación criminal y toma de rehenes, Yefrin Garavito, en diálogo con Noticias RCN:

“Esta es una actividad para la que está entrenada la Policía Nacional de Colombia, a través de sus grupos de operaciones especiales y del Gaula. Hay todo un manual para el manejo de crisis y, generalmente, las autoridades trabajan por fases. La primera respuesta se da a nivel operativo y luego se genera todo lo que son los cercos de seguridad y los puestos de mando unificado”.

¿Bajo qué circunstancias se autorizaría la entrada por la fuerza al almacén éxito de Cartagena?

Garavito insistió en que, en estos casos, poco comunes, “la prioridad es la vida de las personas y por eso se activa la fase de negociación con los delincuentes que están detrás de estos hechos (…) la doctrina policial busca la preservación de la vida de los rehenes mediante el diálogo técnico, que adelantan las autoridades en este momento” y que los responsables se rindan “sin el uso de la fuerza”.

La retoma o intervención táctica, según explicó, “es el último recurso y solamente se autoriza a través del PMU, si se registran acciones letales contra los rehenes o situaciones similares. De resto, no se van a realizar un procedimiento táctico para liberar a estas personas. El dialogo siempre será la primera opción, así se extienda durante varias horas este proceso”.