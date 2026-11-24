Las alertas de seguridad tras el atentado con un carro bomba en Villavicencio llevaron a las autoridades de Santa Marta a adoptar medidas preventivas en sectores cercanos a edificios institucionales.

La decisión fue impartida por directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello y comunicada por Sarita Vives Gutiérrez, secretaria de Seguridad encargada y secretaria de Movilidad.

Prohíben estacionar vehículos en los alrededores de la Alcaldía de Santa Marta

La restricción comprende las calles 13 y 14, en los alrededores de la sede de la Alcaldía Distrital.

De acuerdo con la administración, la disposición comenzó a regir de manera inmediata y permanecerá vigente hasta que las autoridades determinen lo contrario.

La prohibición es de obligatorio cumplimiento y no contempla excepciones. Por esta razón, se hizo un llamado a los conductores para que eviten estacionar sus vehículos en estos puntos y atiendan las indicaciones de las autoridades.

¿Por qué se adoptó esta medida?

La administración distrital explicó que la decisión responde a criterios preventivos, en medio de las recientes alertas de seguridad. El objetivo es proteger la integridad de quienes trabajan, realizan trámites o transitan por las inmediaciones del edificio público.

“Esta medida tiene como finalidad salvaguardar la seguridad y la integridad de todos”, manifestó Sarita Vives Gutiérrez, quien también pidió comprensión y colaboración por parte de la ciudadanía.

Finalmente, la Alcaldía invitó a los samarios a mantenerse atentos a la información divulgada por los canales oficiales y a cumplir las disposiciones mientras permanezca vigente la restricción.