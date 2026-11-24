El crecimiento de los carros eléctricos en Colombia se ha visto en gran medida durante este año 2026. De acuerdo con un informe de la Andi entre enero y octubre del año actual se han matriculado 44.387 vehículos eléctricos nuevos, una cifra por encima del margen esperado.

Ahora, los datos son aun más impactantes pues sumando vehículos eléctricos e híbridos, las tecnologías de bajas y cero emisiones alcanzaron el 47,3 % del total de vehículos nuevos matriculados en el país en octubre.

Bajo este panorama, millones de colombianos están optando por comprar vehículos eléctricos. Sin embargo, una de las grandes preguntas entre los futuros compradores es cuánto cuesta cargar un vehículo de este tipo en el país.

Así se calcula el costo real por kWh y por kilómetro

Para saber cuánto cuesta cargar un carro eléctrico en el país, los dueños de estos deben realizar la fórmula, la cual está basada en la capacidad de almacenamiento del vehículo y la tarifa energética del punto de conexión.

Llevemos esto a un ejemplo práctico con un carro eléctrico promedio de los que circulan en Colombia, cuya batería tiene una capacidad de 50 kWh y ofrece una autonomía real de 400 kilómetros.

Si el propietario lo carga en su casa (tomando como referencia una tarifa residencial promedio de 900 pesos por kWh), multiplicar 50 kWh por 900 pesos da un costo base de 45.000 pesos. Al sumar el 12 % por pérdidas de carga, el gasto real en el recibo de luz será de 50.400 pesos por una recarga completa. Si dividimos esos 50.400 pesos entre los 400 kilómetros de autonomía, el resultado es que cada kilómetro recorrido cuesta exactamente 126 pesos.

Si ese mismo conductor decide hacer la recarga en una electrolinera pública rápida, donde la tarifa promedio ronda los 1.700 pesos por kWh, el costo real de llenar la batería (incluyendo el 12 % de pérdida) sube a 95.200 pesos, lo que equivale a 238 pesos por cada kilómetro recorrido.

En perspectiva, recorrer 1.000 kilómetros al mes costaría 126.000 pesos cargando en casa o 238.000 pesos en red pública, frente a los cerca de 355.000 pesos que gastaría un automóvil similar a gasolina en el país.