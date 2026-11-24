En el entorno periodístico de México hay una profunda conmoción debido a que falleció un importante comunicador especializado en la investigación de temas relacionados con la corrupción y el crimen organizado.

Se trata de Humberto Padgett, que también se destacó como escritor, nació el 10 de enero de 1975 en Toluca y fue galardonado en varias ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo de México.

Mariel Falcón, su esposa, confirmó el deceso de Humberto Padgett el pasado 22 de noviembre y reveló que pasó sus últimos instantes de vida en su casa y rodeado del cariño de sus seres queridos.

Este importante periodista de México había sido diagnosticado con cáncer de lengua y, a pesar de los tratamientos, la compleja enfermedad se extendió hacia su hígado y pulmones.

Humberto Padgett, el reconocido periodista de México, dejó un emotivo video para cuando falleciera

Luego de que se confirmó la muerte de Humberto Padgett, su colega Ciro Gómez Leyva reveló un video que él había dejado preparado.

En su momento, esa grabación fue realizada con ayuda de la inteligencia artificial debido a que, a causa del cáncer, el periodista y escritor se quedó sin voz.

"Preciosa Mariel, así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció", expresó Humberto Padgett en el video.

"Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hasta el hígado. Antes, destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz y llevándose mi vida en una tarde de noviembre. Entonces, así sea de esta manera insuficiente e inconveniente, ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé con quien ofendí y doy gracias a quienes me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros", añadió.

Así fue la trayectoria de Humberto Padgett, el reconocido periodista de México

Tras estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, Humberto Padgett comenzó a trabajar en el diario Reforma en el año 2000.

Posteriormente, entre 2006 y 2012, integró el equipo de Emeequis; del 2012 al 2016 se vinculó al medio de comunicación SinEmbargo y, en el último tiempo, fue reportero de Radio Fórmula.