La Dimayor confirmó sanciones contra Atlético Nacional tras el partido frente a Once Caldas en Manizales correspondiente a la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde surgió una polémica a causa de la expulsión del juvenil Felipe Marín.

El jugador de Nacional fue expulsado por el árbitro Jhon Ospina, pese a que desde el VAR lo llamaron para que revisara la jugada. La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que fue una decisión equivocada y que la falta debía castigarse con tarjeta amarilla.

¿Cuáles fueron las sanciones para Atlético Nacional?

Pese a que se confirmó que Marín fue injustamente expulsado, el Comité Disciplinario del Campeonato confirmó este 23 de noviembre que el jugador deberá pagar una fecha de suspensión y una multa de $350.181 por juego brusco grave contra un adversario. Se perderá el juego de este miércoles frente a Independiente Medellín.

Además de Marín, el asistente técnico de Lucas González, el exdefensor Alexis Henríquez, recibió tres fechas de suspensión y una multa de $5.252.715 por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra un oficial del partido.

Desde Atlético Nacional confirmaron que solicitaron al Comité que se tuviera en cuenta la publicación de los audios del VAR por parte de la FCF para que se reconsideren las sanciones, principalmente para el jugador que venía ganándose un lugar en el primer equipo.