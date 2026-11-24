En Bocagrande, Cartagena, la Policía Metropolitana logró la captura de dos mujeres conocidas con los alias de Alison y Sileni que, presuntamente, utilizaban sustancias químicas para hurtar a ciudadanos extranjeros que llegaban a pasar sus vacaciones en la Heroica.

Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, en un video publicado en la red social X, antes Twitter:

“Se logra la captura de dos femeninas que en la ciudad de Cartagena empleaban sustancias químicas para afectar la consciencia de sus víctimas, especialmente escogidas como personas de nacionalidad extranjera”.

¿En qué consistía el modus operandi de alias Alison y alias Sileni?

En una de sus últimas actuaciones lograron “dejar inconscientes a dos turistas extranjeros” para, posteriormente, “hurtar sus pertenencias”.

El comandante Ruiz indicó que ambas mujeres son “oriundas del departamento de Antioquia” y su modus operandi consistía en suministrar a sus víctimas sustancias químicas:

“Una vez afectaban la consciencia de sus víctimas, sustraían y hurtaban sus elementos de valor. Así podían pasar desapercibidas”.

Ambas mujeres trataron de engañar a las autoridades con cédulas falsas:

Sumado a los casos de hurto de los que serían responsables, “al momento de su captura”, ‘Alison’ y ‘Sileni’ “se identificaron con cédulas falsas, tratando de engañar a las autoridades”.

El coronel Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se comprometió a seguir “realizando los controles y actividades investigativas necesarias para evitar que esto ocurra en la ciudad y garantizar que sea un sitio tranquilo para todos los que nos visitan”.