En horas de la noche del lunes 23 de noviembre, Villavicencio fue blanco de un atentado terrorista al frente de las instalaciones de la Gobernación del Meta. Hay más de 20 heridos.

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El hecho se presentó sobre las 9:24 p.m., momento en el cual un carro bomba explotó en el centro de la ciudad. Hubo afectaciones estructurales graves en la sede de la gobernación y en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Las cámaras de seguridad grabaron la explosión, así como el recorrido del vehículo, el cual era una camioneta blanca Renault Duster modelo 2023 cargada con 100 kilogramos de explosivos. El crimen fue atribuido al Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

Con respecto al carro, se supo que había sido hurtado el 12 de marzo de 2026 en Puerto Gaitán. El atentado, entonces, habría sido una escalada violenta por parte del grupo armado como respuesta a los recientes golpes que la fuerza pública ha efectuado.

Con respecto a la mente detrás del suceso, se cree que fue Omar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina. Este hombre lleva casi 20 años vinculado al mundo criminal y había sido firmante de paz en el Acuerdo de 2016 con las extintas FARC.

“Nos cayeron cosas del techo”: así narraron los afectados

Justamente en 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó por su retorno al camino de las armas y la criminalidad.

Noticias RCN se encuentra en el lugar y ha conversado con las personas que se vieron afectadas. La onda explosiva generó afectaciones en las tiendas y viviendas de los alrededores.

“Yo ya estaba dormida y mi esposo fue el que me dijo. Nos cayeron cosas del techo y yo no me pude parar. Él, como pudo, me ayudó a parar. Fue rarísimo ese estruendo, se partieron el techo y la cubierta”, contó Clara Peñuela al agradecerles a los policías que atendieron la emergencia.

Valeria Sierra, otra damnificada, también entregó su testimonio: “En un momento todo se cae, todo el esfuerzo construido se va abajo en un episodio que es de dolor para toda la comunidad”.