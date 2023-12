Roger Duarte fue secuestrado en 2022, su familia no sabe de él y lo esperan entre zozobra, miedo y dolor

Mientras la vida corre para el resto en el corregimiento de Cuestecitas, cada día es igual para la familia Duarte Brito desde hace casi dos años llenos de zozobra, miedo y dolor. El 23 de enero de 2022 su historia se quebró sin explicaciones. a Roger Duarte, padre de familia y secretario de Hacienda del municipio de Albania, se lo llevaron.

“Fue a llevar un alimento para los cerdos porque tenemos unas porquerizas. Se fue normal y como a la 1:00 p.m. llega a un muchacho, yo estaba en el servicio del restaurante como siempre, y me dijo que a Roger había llegado un carro con unos hombres y se lo habían llevado”, relató Ida Brito, esposa de Roger

Me asusté, pensé muchas cosas, me dio mucho miedo

La confirmación del secuestro se las dio un desconocido a través de una aplicación de mensajería instantánea. “Nosotros recibimos vía WhatsApp una fotografía de mi papá con el periódico El Heraldo, el día 24 de enero”, contó Salome Duarte.

Lea además: Defensoría del Pueblo advierte que 91 personas estarían secuestradas por ELN y las Disidencias

Pero eso no era todo, al drama se sumó una cifra inalcanzable para su rescate: “Dijeron: pedimos un millón de dólares”. Luego de eso, fueron muchos meses sin tener noticias de Roger, hasta que llegó otra prueba de vida que conocieron en septiembre de 2023. Sin embargo, esto los llenó de más dudas.

“Yo que lo conozco, que sé cómo son sus amaneceres, sus anocheceres, sé que está muy mal”, dijo Ida.

El desespero los ha llevado a contemplar reunir la alta cantidad de dinero, pero al hacer las cuentas aseguran que así vendan todo lo que tienen no hay forma de reunirla.

No tenemos los recursos para poder este cumplir con ese esa exigencia económica que ellos piden

La búsqueda de Roger se tropieza con otro factor que hace más grande su preocupación. El coronel Diego Montaña, comandante de la Policía de La Guajira, indicó que informaciones presumen que se encuentra en Venezuela.

¿Qué se sabe del paradero de Roger Duarte, secuestrado en La Guajira?

Por este hecho tres hombres fueron capturados, pero hay mucho por resolver. “Hay dos de estos delincuentes que huyeron a Venezuela y uno a Chile, de lo cual se han generado tres órdenes de captura con circular azul de Interpol”, señaló el coronel Montaña.

Históricamente en la zona grupos criminales han secuestrado ciudadanos y se los han vendido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según la Policía, la colaboración binacional está activa, pero de Roger por ahora no hay pistas.

Y para que su hijo de cinco años no pierda el rastro de su padre, al quien no ve desde que tenía tres, su familia en casa realiza una tarea a diario y sin excusas. “Siempre le digo que su papá está de viaje y que él va a venir, entonces siempre me dice que su papá se está demorando demasiado”.

Desde la vía principal del corregimiento de Cuestecitas, en el centro de La Guajira, la esperanza de la familia de Roger mira hacia la frontera, sienten que a pocos kilómetros podría estar.

Que por favor se comuniquen con nosotros, que digan qué quieren, por qué ese silencio

Entre tanto, en su despacho, en el municipio de Albana, esperaban que su puesto fuera ocupado solo por poco tiempo, esperaban que, al ser funcionario público, los responsables de su secuestro lo devolvieran pronto. Sin embargo, los meses pasan y Roger no regresa. Sus compañeros de trabajo diariamente, a las 3:00 p.m., hacen una oración.

“Se tiene activa una recompensa aproximadamente de 60 millones de pesos, pero todavía no hemos tenido ningún resultado”, aseguró Edison Gil, secretario de Gobierno de Albania, La Guajira.

Mientras tanto, su familia implora, ruega y daría su vida por el regreso de su ser querido con la ilusión de tener una buena Navidad un Año Nuevo juntos y vivir mejores tiempos.

“Nos hace muchísima falta y lo necesitamos (…) unos hijos desesperados porque el regrese”.