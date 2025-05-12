CANAL RCN
Colombia Video

Atacaron a trabajador de un fruver en el norte de Bogotá, volvieron y asesinaron a sangre fría al administrador

En estos dos ataques, perpetrados por sujetos en moto, una persona murió y otra resultó herida.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
07:07 a. m.
Continúan ocurriendo hechos de inseguridad en el norte de Bogotá. En las últimas horas, en la localidad de Usaquén, cerca de donde ocurrió el crimen de Jean Claude Bossard, se registró otro violento ataque.

De acuerdo con los vecinos de la zona, se trató de un doble ataque contra los empleados de un mismo fruver. La primera vez que los delincuentes fueron al establecimiento, en lo que sería un intento de hurto, resultó herida una persona. La segunda vez, asesinaron a sangre fría al administrador.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

Asesinaron a sangre fría al administrador de un fruver

Un doble ataque armado se registró en un fruver del barrio Santa Teresa, de Usaquén. El pasado viernes 28 de noviembre, delincuentes en motocicleta ingresaron al local y arremetieron contra uno de los empleados, dejándolo gravemente herido.

Cinco días después regresaron, esta vez preguntando por el administrador del negocio y cuando pudieron identificarlo lo atacaron con arma de fuego hasta causarle la muerte.

El teniente coronel Julio Botero, oficial de inspección de la Mebog, confirmó el asesinato:

Sujetos armados accionan el arma de fuego en contra de la víctima, una persona de 31 años.

Atentado en fruver de Usaquén no tendría relación con hurto

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en ninguno de los hechos se generó hurto, por lo que las líneas investigativas de la Policía se centran en las víctimas.

Gerardo Sarmiento, veedor ciudadano de Usaquén, habló de la grave situación por robos y asesinatos en el norte de la ciudad:

La localidad de Usaquén ha venido en los últimos meses teniendo muchísimos problemas de inseguridad.

