Tripulación de la Aeronave del Anotov 32 fue galardonada en la XIII Noche del Honor 2025

El mayor Jhon Edison Castaño Parra, el Capitán Jesús Hernán Galvis Sepúlveda, Pilotos del Ejercito Nacional junto al Sargento Primero Jaime Avellaneda Celenmin y el Sargento Viceprimero Jorge Luis Ortiz Dallas, Tripulantes de la Aeronave Antonov 32, fueron galardonados en la noche del honor por su compromiso, disciplina y responsabilidad como aviadores integrales de la División de Aviación Asalto Aéreo.

Pilotos y tripulantes del Antonov 32 fueron reconocidos por su disciplina y compromiso

El Mayor Jhon Edison Castaño Parra, con más de 20 años de servicio, es el único Piloto a e instructor del equipo Antonov 32 de la Aviación del Ejército, en la actualidad cuenta, con un total de 5,200 horas de vuelo, lo que le demanda disponibilidad permanente en apoyo a las diferentes unidades territoriales.

Ante esta situación, el oficial ha antepuesto su vocación de servicio ante su bienestar personal, demostrando con ello, su inquebrantable compromiso como soldado aviador, el amor por la institución, por su familia y por la patria.

Así mismo el Señor Capitán Jesús Hernán Galvis Sepúlveda, oriundo de Uvita, Boyacá, quien durante 13 años ha cosechado más de 2700 horas de vuelo en diferentes aeronaves, como piloto al mando del equipo CASA C212 y C208B Grand Caravan, cumpliendo con sus funciones de manera sobresaliente como aviador, su entrega, capacidades y disciplina, le han permitido proyectarse para ser el próximo piloto al mando del equipo Antonov 32.

Trayectoria y obras sociales a regiones de difícil acceso

Es importante resaltar que estos dos pilotos en su trayectoria militar han realizado misiones de alto riesgo, en zonas de difícil acceso, así como en territorios que para soldado en tierra es difícil llegar, pero que, con su pericia como pilotos, han logrado llevar moral y bienestar, no solo a los soldados, si no también ayudas humanitarias a la población civil en los departamentos como el Amazonas, la Guajira, Vichada, Guanía, entre otras regiones de difícil acceso.

La tripulación del Antonov 32, compuesta por dos pilotos, también cuenta con dos suboficiales, quienes han desafiado grandes operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

Se trata del Sargento primero Jaime Antonio Avellaneda Celenmin, oriundo de la ciudad de Villavicencio, Meta, con más 22 años de servicio en la institución, actualmente se desempeña como ingeniero de vuelo, su aporte como tripulante del equipo AN32, permite mantener las capacidades de la Fuerza en las operaciones especiales de paracaidismo y transporte de cargas sobre-dimensionadas, lo que impacta de manera significativa en el sostenimiento, abastecimiento y operaciones de salto de las diferentes Unidades del Ejército Nacional.

Así mismo el Sargento Viceprimero Jorge Luis Ortiz Dallos, oriundo del Socorro, Santander, especialista en sistemas hidráulicos y maestro de carga, quien durante 17 años de servicio de los cuales 14 años capacitándose en la Aviación del Ejército, le han permitido cosechar grandes logros a lo largo de su carrera militar.

Estos dos suboficiales son un apoyo incondicional, tanto para el Mayor Castaño, como para el Capitán Galvis, ya que sus conocimientos y preparaciones como especialistas en esta aeronave se les facilita cumplir la misión encomendada.

Esta tripulación galardonada a Décima Tercera edición de la noche del honor, agradece infinitamente a sus familias, a sus superiores y dios sobre todas las cosas, puesto que este reconocimiento es la muestra del compromiso, disciplina y responsabilidad como aviadores y tripulantes integrales de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.