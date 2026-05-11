El asesinato de Mateo Pérez vuelve a generar cuestionamientos sobre la paz total

La muerte del periodista Mateo Pérez en Antioquia volvió a poner en el centro del debate la libertad de prensa en Colombia, el control territorial de los grupos armados ilegales y las críticas contra la política de paz total.

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En La Mesa Ancha de Noticias RCN, se relacionó el crimen con el crecimiento de las disidencias y el aumento de amenazas contra reporteros en regiones donde persisten economías ilegales y débil presencia estatal.

En la discusión participaron el expresidente del Partido Conservador y expresidente del Congreso, Hernán Andrade; y la excandidata al Congreso y exfuncionaria de Planeación Nacional, Paula Moreno. Ambos coincidieron en expresar solidaridad con la familia del periodista y advirtieron sobre el deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en zonas afectadas por el conflicto armado.

¿Por qué el asesinato de Mateo Pérez reactivó el debate sobre la libertad de prensa?

Durante el panel se señaló que el caso de Mateo Pérez evidenciaría los riesgos que enfrentan periodistas en territorios dominados por estructuras ilegales. Según lo expuesto en la conversación, una de las hipótesis mencionadas por habitantes de la zona apunta a que el reportero habría registrado imágenes relacionadas con cargamentos de coca, aunque aclararon que esa versión aún no ha sido comprobada por las autoridades.

Hernán Andrade vinculó el asesinato con el avance de las disidencias y cuestionó la política de paz total. En sus declaraciones afirmó que “las cifras no mienten” y aseguró que los grupos armados ilegales habrían pasado de 14.000 a 27.000 integrantes. También mencionó un aumento de las disidencias de 'Calarcá' 3.000 a 9.000 hombres.

Por su parte, Paula Moreno aseguró que el caso refleja la ausencia del Estado en varias regiones del país. La exfuncionaria afirmó que “donde no está el Estado haciendo presencia, este tipo de cosas pasan” y advirtió sobre un “vacío en la justicia” frente a amenazas previas contra periodistas. También cuestionó que alias Calarcá continúe siendo gestor de paz pese a los señalamientos en su contra.

¿Qué dijeron sobre la estigmatización y las amenazas contra periodistas?

Un informe reciente de la CIDH sobre libertad de prensa en Colombia, expresa preocupación por ataques y señalamientos desde el poder hacia medios de comunicación críticos. Según lo expuesto en la conversación, el informe también advertiría que el 35 % de los reportajes en regiones no se publican por temor a represalias de grupos armados ilegales.

Paula Moreno afirmó que actualmente “los periodistas están enfrentando una amenaza gigante” y sostuvo que informar sobre hechos relacionados con violencia y criminalidad “casi que se está convirtiendo en ponerse una lápida encima”.