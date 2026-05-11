Graves riesgos para ciclistas y peatones por invasión de motos en ciclorrutas: captados EN VIVO

La invasión de ciclorrutas por parte de motociclistas en Bogotá continúa siendo una problemática que pone en riesgo a ciclistas y peatones, a pesar de la presencia de autoridades de tránsito.

De acuerdo con el experto en movilidad, Alexander Reyes, de la Universidad Compensar, las medidas implementadas por las autoridades son reactivas y no abordan el problema de raíz.

Una semana después de que quedaran en evidencia graves infracciones en la Avenida Las Américas, en el occidente de Bogotá, la situación muestra una muy leve mejoría.

Si bien la presencia de agentes de movilidad ha reducido el flujo de motocicletas por las ciclorrutas, los infractores continúan buscando alternativas para evadir los controles, incluso circulando por los andenes.

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¿Por qué las motos siguen invadiendo las ciclorrutas en Bogotá?

Durante el operativo se observó cómo un motociclista transitaba por el andén y se devolvió al detectar la presencia de autoridades.

Son situaciones que se presentan por efectos comportamentales de tener reactivos en un momento puntual y cómo socialmente pensamos en el individuo y no en el colectivo para el uso de los espacios de las bicicletas.

El experto señaló que esta problemática genera "serios riesgos para quienes están en menor capacidad, que son más vulnerables como los ciclistas y los peatones".

Además, advirtió que estas infracciones están limitando la movilidad activa sostenible en la ciudad:

Las personas ven situaciones adversas, siniestros viales que se pueden presentar, lesiones y por eso el uso de la bicicleta está siendo limitado.

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¿Cómo evitar las infracciones en las ciclorrutas de Bogotá?

Reyes fue enfático al cuestionar la estrategia de control vehicular en Bogotá. Sobre la necesidad de tener presencia policial constante para evitar infracciones, el académico identificó dos factores clave:

"Primero la cultura que tenemos en nuestro país para el uso de los vehículos, principalmente particulares, y adicional a ello también comprender que las decisiones que se están tomando desde la Secretaría Distrital de Movilidad son correctivas y no preventivas para el uso correcto de la infraestructura vial".