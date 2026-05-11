¿Cuántas horas debe trabajar un contratista en Colombia?

La cantidad de horas que debe trabajar un contratista en Colombia sigue generando dudas entre trabajadores y empresas, especialmente en contratos por prestación de servicios.

Aunque muchas personas cumplen horarios similares a los de un empleado tradicional, la ley colombiana establece diferencias importantes entre la prestación de servicios y el contrato laboral.

El tema cobra relevancia porque el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en investigaciones laborales o incluso en demandas por “contrato realidad”.

¿Un contratista debe cumplir horario laboral?

En Colombia, un contratista por prestación de servicios no está obligado legalmente a cumplir un horario fijo como sí ocurre con un trabajador contratado directamente por una empresa.

Este tipo de contrato se rige bajo normas civiles y comerciales, no por el Código Sustantivo del Trabajo. Eso significa que el contratista conserva autonomía técnica y administrativa para ejecutar las actividades acordadas.

En términos prácticos, la entidad o empresa puede exigir resultados, entregas y cumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato, pero no imponer subordinación permanente, control estricto de horarios o llamadas de atención típicas de una relación laboral.

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Por esa razón, especialistas en derecho laboral advierten que exigir marcación de ingreso, permanencia obligatoria en oficina o jornadas definidas podría convertirse en un indicio de relación laboral encubierta.

¿Cuántas horas puede trabajar un contratista?

La ley colombiana no establece un límite específico de horas para los contratistas, precisamente porque no existe subordinación laboral formal.

Sin embargo, en la práctica, muchas empresas acuerdan disponibilidad parcial o completa dependiendo de las funciones contratadas. En algunos casos, incluso se pactan cronogramas o espacios de atención, especialmente en entidades públicas.

Aun así, jurídicamente el contratista tiene libertad para organizar su tiempo y forma de trabajo, siempre que cumpla con los objetivos establecidos.

La situación cambia cuando la persona debe cumplir órdenes permanentes, jornadas idénticas a las de planta, reportes continuos o supervisión directa constante.

En esos casos, un juez podría determinar la existencia de un “contrato realidad”, figura mediante la cual se reconoce que realmente existía una relación laboral.

Esto podría obligar al empleador a pagar prestaciones sociales, vacaciones, cesantías y otros derechos laborales.

Ventajas del contrato por prestación de servicios

Entre las principales ventajas del contrato por prestación de servicios aparece la flexibilidad que tiene el contratista para organizar sus tiempos, lugares y métodos de trabajo.

Además, al no existir subordinación laboral directa, muchas personas pueden desarrollar varios proyectos simultáneamente o prestar servicios a diferentes empresas al mismo tiempo. Este modelo también resulta útil para trabajos temporales, consultorías o actividades específicas con una duración definida.

Para las compañías, representa un esquema con menores costos operativos, ya que no implica el pago de prestaciones sociales ni aportes parafiscales adicionales.

Desventajas de trabajar como contratista

Los contratistas no reciben prestaciones sociales como primas, cesantías o vacaciones remuneradas, y deben asumir directamente el pago de salud, pensión y riesgos laborales.

A esto se suma la falta de estabilidad económica, pues los contratos pueden terminar en cualquier momento sin indemnización. Expertos laborales también advierten que este tipo de vinculación deja al trabajador con menos garantías frente a despidos, incapacidades o conflictos laborales, razón por la cual sigue siendo uno de los modelos más debatidos en Colombia.