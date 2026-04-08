Luto en la televisión colombiana: falleció a sus 85 años el presentador Alfonso Lizarazo

El comunicador y presentador Alfonso Lizarazo falleció este martes 4 de agosto de 2026 a los 85 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Durante los últimos meses afrontó complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de la vida pública. Su muerte generó múltiples reacciones entre colegas, artistas y figuras de la televisión colombiana, quienes destacaron el legado que construyó durante más de cinco décadas en los medios de comunicación.

Aunque una gran parte del público lo recuerda por haber creado el programa de humor 'Sábados Felices', su trayectoria fue mucho más amplia. Lizarazo fue uno de los comunicadores que ayudó a transformar la radio y la televisión nacional desde la década de 1960, impulsando formatos de entretenimiento familiar y espacios musicales que marcaron a varias generaciones de colombianos.

¿Quién fue Alfonso Lizarazo y cuál fue su legado en Colombia?

Alfonso Lizarazo Sánchez nació en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940 y desde muy joven encontró en los medios de comunicación el espacio para desarrollar una carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los rostros más influyentes del entretenimiento colombiano.

A los 18 años se radicó en Bogotá, donde comenzó a trabajar en Caracol Radio, etapa en la que adquirió experiencia como productor, director y presentador.

Durante la década de 1960 impulsó la radio juvenil en el país al dirigir Radio 15, una emisora que conectó con las nuevas generaciones y promovió la música de la época.

También lideró la gira "Milo a gó-gó", un proyecto que llevó a artistas nacionales e internacionales por diferentes ciudades y se convirtió en uno de los eventos musicales más recordados de esos años. Posteriormente dio el salto a la televisión con Estudio 15, un programa que ayudó a consolidar el formato de entretenimiento juvenil en Colombia.

En 1972 creó 'Sábados Felices', un programa que con el paso de los años se convertiría en el espacio de humor más longevo de la televisión colombiana. Sin embargo, su legado va más allá de ese formato: durante más de dos décadas impulsó el talento de decenas de humoristas, actores y artistas, además de promover campañas sociales como "Lleva una sonrisa", con las que recorrió distintas regiones del país llevando ayudas y actividades comunitarias.

Su carrera también tuvo un capítulo en la política al desempeñarse como senador de la República entre 1998 y 2002. Antes, en 1994, había enfrentado uno de los episodios más difíciles de su vida al ser secuestrado por el Movimiento Jaime Bateman Cayón, permaneciendo cinco días en cautiverio antes de recuperar la libertad.

Con una trayectoria que abarcó la radio, la televisión, la acción social y el servicio público, Alfonso Lizarazo dejó una huella profunda en la historia de los medios de comunicación y la cultura popular colombiana.