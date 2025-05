La pelea no contada entre el Gobierno y Dilian Francisca Toro por la consulta popular

En el Termómetro Político hablamos de las peleas no contadas entre Armando Benedetti y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, las tensiones por las elecciones del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico.

La reunión de Armando Benedetti y Dilian Francisca Toro antes de la consulta popular

El Termómetro Político conoció que la semana antepasada hubo una reunión en la casa de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a la que hicieron el ministro del Interior Armando Benedetti; el ministro de la TIC, Julián Molina, que es cuota del partido de la U, la gobernadora y el representante Víctor Manuel Salcedo. Benedetti le pidió directamente a Toro que apoyara la consulta popular y la reforma a la salud.

La gobernadora habría respondido que no se iba a atravesar a la consulta y que no tenía como oponerse a preguntas sobre derechos laborales. Con eso en mano, Benedetti entendió que Dilian apoyaba la consulta y por ende los dos congresistas que de alguna forma la representan que son Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés.

Sin embargo, el Termómetro Político conoció que a lo que Dilian se comprometió fue a no atravesarse a la hora de una votación ciudadana, pero no a apoyarla en el Congreso y mucho menos a darle una instrucción directa o indirecta a su bancada. De hecho, al final, Garcés y Norma se sumaron a las cuentas del no.

Las tensiones por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Y mañana se vota por el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, o mejor dicho, mañana se elige a Héctor Carvajal como nuevo togado.

Eso sí, aunque tiene ganada la mayoría de los votos de las bancadas, hay mucho ruido por fuera del Congreso. Hoy a la oficina de cada senador llegó un documento de una asociación de mujeres en el que advierten que la elección de Carvajal atenta contra el principio de la paridad en la Corte y es un mal mensaje para un país comprometido con la equidad de género.

Asimismo, está la carta del abogado Martín Eduardo Botero en la que asegura que la elección de Carvajal es inconveniente pues se trata del abogado que representó hasta hace muy pocas semanas al mismo presidente de la República. Botero además pone de presente que Carvajal ni siquiera podría terminar su periodo pues tiene 66 años y en cuatro entra en la edad de retiro forzoso.

Ya es oficial: estos son los precandidatos del Pacto Histórico

Hoy el Pacto Histórico selló el que será el acuerdo para las próximas elecciones. En un desayuno se definió que los precandidatos eran Carolina Corcho, Susana Muhamad, Mario José Pizarro y Gustavo Bolívar.

Ellos se medirán en las urnas en octubre y en marzo del próximo año. El plan es ir a una consulta con el llamado Frente Amplio.