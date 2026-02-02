La política antidrogas será el eje central del encuentro entre Petro y Trump: excanciller

El martes 3 de febrero se llevará a cabo el encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, en Washington. Expertos analizan los temas cruciales que marcarán la agenda de esta reunión entre Colombia y Estados Unidos.

Según el analista y exministro Julio Londoño Paredes, en diálogo con Noticias RCN, el eje central del encuentro será la política antidrogas. "El presidente Petro ha expresado que le va a hacer una explicación a Trump sobre su política de la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico, teniendo en cuenta de que las informaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos son inexactas y erradas", señaló Londoño.

El excanciller consideró que este será el tema central de la reunión, aunque destacó que existen otros asuntos igualmente relevantes vinculados directamente con el narcotráfico, entre ellos, la situación de los grupos armados en Colombia, que "han proliferado, están dedicados precisamente a luchar entre ellos para buscar las rutas frente al narcotráfico" Esto, sin dejar de lado el caso de Venezuela que es importante en este momento.

¿El presidente Petro podría aprovechar el encuentro para pedir su exclusión de la Lista Clinton?

Aunque no está oficialmente en la agenda, la inclusión del presidente Gustavo Petro y miembros de su familia en la denominada Lista Clinton sí sería un tema a tratar 'off the record' aseguró el exministro Londoño.

"No está en la agenda, naturalmente un tema de estas características no está en la agenda de los dos presidentes, pero estoy convencido que dada la preocupación que ha tenido el presidente de la República por su inclusión en la Lista Clinton, y el de su familia, pues esposa y su hijo, ese tema se tratará fuera del contexto en sí mismo pero se tratará", afirmó Londoño.

Y es que este encuentro bilateral, el primero entre los mandatarios, marca un momento crucial en las relaciones colombo-estadounidenses, en un contexto donde ambos países buscan coordinar estrategias frente a desafíos compartidos en materia de seguridad, narcotráfico y estabilidad regional.

Donald Trump recibirá al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

La reunión entre los mandatarios se planeó en una llamada telefónica luego de la tensión generada por las declaraciones de Trump en las que amenazó al gobierno colombiano de correr la misma suerte que Nicolás Maduro.

Durante la comunicación, Petro aseguró que fueron dos los temas que planteó sobre la mesa. “Venezuela y el tema del narcotráfico, le tuve que lanzar las cifras, por qué se me sindica si llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder”.

Mientras que el presidente de Estados Unidos señaló que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia Gustavo Petro quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono”.