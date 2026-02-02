CANAL RCN
Colombia Video

Conjueces definirán la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Conjueces determinarán si el candidato presidencial está o no habilitado para participar en las consultas del 8 de marzo.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
01:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el mediodía de este 2 de febrero inició la audiencia en la que el CNE tomó una decisión frente a la participación del precandidato presidencial Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo en las que se escogerá un candidato único por cada coalición política.

La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico
RELACIONADO

La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico

Para tomar cualquier decisión respecto a la participación de Cepeda en las consultas, la Sala Plena del CNE requería un total de seis votos, sin embargo, la decisión quedó: 5-4, por lo que se irá a conjueces.

En contra de la ponencia, es decir para que Iván Cepeda no participe en la consulta, la votación quedó así:

  • Maritza Martínez: No
  • Benjamín Ortíz: No
  • Alfonso Campo: No
  • Álvaro Hernán Prada: No
  • Cristian Quiroz: No

Así quedó la votación que Iván Cepeda sí participe en la consulta:

  • Fabiola Márquez: Sí
  • Álvaro Echeverry: Sí
  • Alba Lucía Velásquez: Sí
  • Altus Baquero: Sí
¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?
RELACIONADO

¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?

Iván Cepeda había advertido que radicaría una tutela

En un mitin político el pasado 29 de enero, Iván Cepeda se refirió al eventual escenario en el que no pudiera participar en los comicios interpartidista y dio a conocer cuál será su proceder:

Anuncio que, de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a las acciones legales.

“Comenzando por la acción de tutela, para que sean reconocidos mis derechos y también de cada una de las personas, de los 2.700.000 ciudadanos el día 26 de octubre de 2025 y tienen derecho cada uno de ellos a presentar su propia acción de tutela”. aseguró.

Dijo, además que el próximo 8 de marzo “triunfaremos en esta lección votando tres veces Pacto por nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República por nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes y les invito a que voten por mí en la consulta del frente por la vida”.

CNE define si Iván Cepeda podrá participar en la consulta del Frente por la Vida
RELACIONADO

CNE define si Iván Cepeda podrá participar en la consulta del Frente por la Vida

¿Por qué está en juego en aval de Iván Cepeda para participar en las consultas interpartidistas?

Iván Cepeda hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, razón por la que fue la recolección y revisión de pruebas para establecer si la nueva aspiración se ajusta a la normatividad vigente.

El CNE designó a tres magistrados para estudiar el caso y presentar una propuesta ante la sala plena. De ese análisis saldrán dos posibles escenarios: autorizar a Cepeda para participar en la consulta del 8 de marzo o, por el contrario, obligarlo a inscribirse directamente como candidato presidencial, al considerar que ya agotó la vía de las consultas.

“Inaudito”: Iván Cepeda reacciona a la carta para aclarar su participación en la consulta de marzo
RELACIONADO

“Inaudito”: Iván Cepeda reacciona a la carta para aclarar su participación en la consulta de marzo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¿Los sintió? Ha temblado masivamente en Colombia hoy 2 de febrero de 2026: este es el reporte

Extradición

Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía acusa al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa

Otras Noticias

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: crece expectativa en Washington por su primer cara a cara

Entre los temas prioritarios figuran la cooperación binacional, la lucha antidrogas y la seguridad regional, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas.

La casa de los famosos

Esta fue la reacción de Sofía Jaramillo tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos Colombia, la influencer se enteró por primera vez de lo que pasó con el artista caldense.

Ministerio de Transporte

¿El fin de las app de transporte? Este es proyecto de ley que pone en jaque a conductores y usuarios

Jhon Durán

Jhon Durán: nuevo paso hacia atrás ignorando un pedido de Néstor Lorenzo

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas