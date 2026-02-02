Conjueces definirán la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Sobre el mediodía de este 2 de febrero inició la audiencia en la que el CNE tomó una decisión frente a la participación del precandidato presidencial Iván Cepeda en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo en las que se escogerá un candidato único por cada coalición política.

Para tomar cualquier decisión respecto a la participación de Cepeda en las consultas, la Sala Plena del CNE requería un total de seis votos, sin embargo, la decisión quedó: 5-4, por lo que se irá a conjueces.

En contra de la ponencia, es decir para que Iván Cepeda no participe en la consulta, la votación quedó así:

Maritza Martínez: No

Benjamín Ortíz: No

Alfonso Campo: No

Álvaro Hernán Prada: No

Cristian Quiroz: No

Así quedó la votación que Iván Cepeda sí participe en la consulta:

Fabiola Márquez: Sí

Álvaro Echeverry: Sí

Alba Lucía Velásquez: Sí

Altus Baquero: Sí

Iván Cepeda había advertido que radicaría una tutela

En un mitin político el pasado 29 de enero, Iván Cepeda se refirió al eventual escenario en el que no pudiera participar en los comicios interpartidista y dio a conocer cuál será su proceder:

Anuncio que, de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a las acciones legales.

“Comenzando por la acción de tutela, para que sean reconocidos mis derechos y también de cada una de las personas, de los 2.700.000 ciudadanos el día 26 de octubre de 2025 y tienen derecho cada uno de ellos a presentar su propia acción de tutela”. aseguró.

Dijo, además que el próximo 8 de marzo “triunfaremos en esta lección votando tres veces Pacto por nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República por nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes y les invito a que voten por mí en la consulta del frente por la vida”.

¿Por qué está en juego en aval de Iván Cepeda para participar en las consultas interpartidistas?

Iván Cepeda hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, razón por la que fue la recolección y revisión de pruebas para establecer si la nueva aspiración se ajusta a la normatividad vigente.

El CNE designó a tres magistrados para estudiar el caso y presentar una propuesta ante la sala plena. De ese análisis saldrán dos posibles escenarios: autorizar a Cepeda para participar en la consulta del 8 de marzo o, por el contrario, obligarlo a inscribirse directamente como candidato presidencial, al considerar que ya agotó la vía de las consultas.