CANAL RCN
Economía

El beneficio poco conocido que puede acortar el servicio militar en Colombia

Soldados bachilleres y regulares, así como auxiliares de Policía se verían beneficiados por una ley, permitiendo reducir significativamente su tiempo prestando servicio.

soldados servicio militar obligatorio en Colombia
FOTO: @RECLUTAMIENTOCO

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
01:38 p. m.
Para miles de jóvenes en Colombia, el servicio militar se percibe como un período fijo y ajeno a decisiones previas. Sin embargo, el marco legal colombiano contempla mecanismos concretos que inciden directamente en la duración de esta obligación.

Uno de estos mecanismos no está relacionado con exenciones médicas o compromisos académicos, sino con un acto ciudadano previo, regulado por una ley vigente desde hace décadas.

Un requisito previo que tiene efectos en el servicio militar

El ordenamiento jurídico colombiano reconoce incentivos para quienes ejercen el derecho al voto en elecciones oficiales. Este principio quedó establecido en la Ley 403 de 1997, normativa que regula los estímulos de los sufragantes, incluyendo a lo que prestan el servicio militar obligatorio.

Según esta ley, haber votado en las elecciones inmediatamente anteriores al reclutamiento genera un beneficio directo para los ciudadanos que ingresan a prestar servicio. No se trata de una compensación simbólica, sino de una reducción formal en el tiempo de permanencia, aplicable una vez se acredita el cumplimiento del requisito.

Cuántos meses se pueden reducir y a quiénes aplica

La reducción del tiempo de servicio militar varía según la modalidad de incorporación. La Ley 403 de 1997 establece con claridad los rangos del beneficio:

  • Un (1) mes menos para soldados bachilleres y auxiliares de policía bachilleres.
  • Dos (2) meses menos para soldados campesinos y soldados regulares.

Esta rebaja se aplica sobre la duración legal del servicio, que es de 12 meses para bachilleres y 18 meses para quienes no lo son. El único soporte exigido es el certificado electoral, documento que acredita la participación en la votación correspondiente.

Con esto, quienes planeen prestar su servicio militar en 2026 y estén habilitados para votar, pueden aprovechar el beneficio en las elecciones legislativas de marzo o en las presidenciales de mayo/junio.

