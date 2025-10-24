¿Qué es la lista Clinton y qué significa que el presidente Petro y su familia estén en ella?

En horas de la tarde de este 24 de octubre el gobierno de Estados Unidos confirmó las figuras de Colombia que fueron incluidas en la lista Clinton. Se trata del presidente Gustavo Petro, también su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro. Además, el ministro del Interior de Colombia, Armando Alberto Benedetti.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que los incluyó en la lista que les permite congelar los activos, es decir que ninguna persona que esté incluida en este documento puede realizar alguna transacción con alguien que tenga vínculos en Estados Unidos, ya sean propietarios de bienes, empresarios, bancas, entre otros.

El presidente de Colombia, de conformidad con las autoridades relacionadas con los narcóticos, la OFAC, que está designando también a varios partidarios de Gustavo Petro, a saber, su esposa, su hijo y un asociado cercano.

¿Qué es la lista Clinton y qué pasa al ser incluido en ella?

Lo que se conoce como la lista Clinton es una sanción que se impone en Estados Unidos para congelar activos y relaciones económicas de terceros personales con el país norteamericano.

Al ser parte de la lista Clinton los activos quedan congelados automáticamente. Asimismo, se conoció que las autoridades estadounidenses harán un rastreo de capitales de los colombianos del Gobierno Nacional incluidos en dicho listado.

Esta es la decisión que ha tomado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra cuatro funcionarios colombianos: el presidente Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Las consecuencias inmediatas de la lista Clinton son el congelamiento inmediato de los activos para las personas incluidas que tengan en activos Estados Unidos; tampoco podrán realizar transacciones con funcionarios o personas que tengan algún tipo de bien en Estados Unidos. Esas serían las primeras consecuencias que tendrían que afrontar el presidente Gustavo Petro y su círculo directo en medio de las tensiones diplomáticas que se desataron los últimos días.

¿Por qué Estados Unidos sanción al presidente Petro y a su familia en la lista Clinton?

El documento del Departamento del Tesoro señala que sanciona tanto al presidente de Colombia como a su red de apoyo por las siguientes razones, así lo confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent:

Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado a la tasa más alta en décadas, inundando a los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses.

Asimismo, subrayó los señalamientos del presidente Donald Trump sobre su presunta relación con el narcotráfico: “El presidente Petro ha permitido que los carteles de droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy el presidente está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestra nación”.

Esto significa que los bienes y los capitales del presidente y de estas otras tres personas designadas dentro de la lista Clinton o lista OFAC van a tener que ser rastreadas por las autoridades estadounidenses.

Ellos incluyen a este tipo de personas en este listado a raíz de que puedan ser considerados como una amenaza a la seguridad nacional o que tengan algún tipo de vínculo que todavía no ha sido explícito y que no han confirmado las autoridades estadounidenses que tengan relación con terroristas, que sean narcotraficantes internacionales o aquellas personas que estén involucradas en actividades de la proliferación de armas y de destrucción masiva.