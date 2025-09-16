La ponencia del CNE que pone en juego la personería jurídica del Pacto Histórico

La nueva entrega de El Termómetro Político llega con el panorama que enfrenta el Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

El miércoles 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral discutirá la ponencia que impide que Colombia Humana y Progresistas entren en la coalición de izquierda.

RELACIONADO Peleas internas en el Pacto Histórico calientan el ambiente político

El magistrado Altus Baquero presentó una propuesta que avala la creación del Pacto Histórico como partido único, pero excluye a Colombia Humana, el movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro.

Colombia Humana y Progresistas quedarían por fuera del Pacto Histórico

El argumento jurídico es que Colombia Humana no cumplió con el quórum estatutario necesario para aprobar su fusión: de 114.381 militantes, se requerían más de 76.000 para deliberar y 50.876 votos a favor, pero solo participaron 1.280 delegados.

En el caso de la Colombia Humana, pertenecen precandidatos presidenciales como Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Gloria Flores y Daniel Quintero.

Por su parte, la precandidata María José Pizarro, de Progresistas, no solo no iría en la coalición, sino que no puede ser candidata porque cuenta con la personería jurídica condicionada.

Gloria Ramírez e Iván Cepeda, únicos precandidatos firmes en el Pacto Histórico

Con este panorama, únicamente entrarían en la consulta del Pacto Histórico la precandidata y exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, del Partido Comunista, y el senador y precandidato Iván Cepeda, del Polo Democrático.

Ante este escenario, los sectores excluidos del Pacto Histórico ya contemplan varias salidas. El primer camino sería participar en la consulta presidencial, pero no como coalición, sino cada partido por separado. Aun así, persiste el interés de figurar bajo el logo del Pacto Histórico, símbolo que representa unidad y peso político en el electorado.

El segundo escenario apunta a las acciones legales: se espera que en el transcurso de la próxima semana se conozcan las decisiones de varias tutelas interpuestas por los movimientos afectados, en las que reclaman la vulneración de sus derechos políticos.

Mientras que la tercera alternativa es continuar la disputa jurídica dentro del Consejo Nacional Electoral, aunque el tiempo juega en contra.