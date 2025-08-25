CANAL RCN
Colombia Video

Peleas internas en el Pacto Histórico calientan el ambiente político

Los voceros de la coalición rechazaron con vehemencia estos hechos y reconocieron que las tensiones no son exclusivas de esa ciudad, sino que también se presentan en otras regiones del país.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
08:20 p. m.
El Termómetro analizó las divisiones al interior del Pacto Histórico luego de los hechos ocurridos en una reunión de Colombia Humana en Manizales, donde la discusión por las listas al Congreso terminó en empujones y agresiones verbales.

La disputa gira en torno a la conformación de las listas de precandidatos a la Cámara y el Senado: algunos sectores piden abrir espacios a nombres externos, mientras que otros defienden que los cupos se mantengan en la militancia y el activismo de base.

Centro derecha busca unificar su candidatura

Mientras tanto, la coalición de centro derecha se prepara para un momento decisivo. Este martes, a las 7:30 de la noche, se reunirán en la casa del expresidente César Gaviria para firmar el acuerdo que definirá la elección de un candidato único.

La fórmula, revelada en primicia por El Termómetro, contempla que los aspirantes con más del 3.5 o 4% de intención de voto en las encuestas de noviembre podrán mantenerse en la contienda. Además, habrá un cupo garantizado para un representante de la llamada “fuerza de las regiones”, es decir, de los exgobernadores, y otro para el Centro Democrático.

En medio de peleas, acuerdos y reacomodos, el ambiente político sigue subiendo de temperatura y será El Termómetro el que tome la medida.

