Hallan armas, munición y droga en vivienda de Ciudad Bolívar: dos jóvenes fueron capturados

En una vivienda de la invasión Santa Bibiana, en la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades descubrieron un escondite de armas, munición y droga que terminó con la captura de dos jóvenes de 21 años.

El operativo se dio en medio de patrullajes de rutina adelantados por uniformados del CAI Santo Domingo.

De acuerdo con la información oficial, la intervención comenzó cuando los policías escucharon varias detonaciones en el sector.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los sospechosos intentaron escapar y se refugiaron en una casa de la zona alta del barrio.

La reacción inmediata de los uniformados, con apoyo de otros cuadrantes, permitió rodear el inmueble e ingresar para interceptarlos.

Durante el registro al lugar, los agentes encontraron un revólver calibre 38, dos armas de fabricación artesanal tipo ‘changón’, 107 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco balístico y un teléfono celular.

Además, en el interior de la vivienda fueron hallados cerca de 7,2 kilos de marihuana, que presuntamente estaban destinados a la distribución local.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso indebido de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Tanto la Secretaría de Seguridad como la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad, a través de la línea de emergencia 123 o acudiendo al CAI más cercano.