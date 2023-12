Presidente Petro propone "pacto interétnico" para enfrentar la violencia en Cauca

La violencia en el departamento de Cauca no da tregua. Masacres, secuestros y asesinatos de líderes sociales han sido noticia durante las últimas semanas, en un momento en el que el Gobierno intenta avanzar en las negociaciones de paz con estructuras armadas y bandas delincuenciales.

Este 24 de diciembre, a víspera de la Navidad, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la preocupante situación que enfrenta el departamento e instó a las bases sociales a "oponerse al intento de control ejercido sobre la base del miedo y la muerte".

En la misma publicación, el mandatario aseguró que la violencia en esta zona del país es "el efecto de un intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y organizaciones populares", añadiendo que la "conflictividad interétnica" es la puerta de entrada para las economías ilícitas.

Petro señaló que para el próximo año su Gobierno acompañará las movilizaciones populares en contra de la violencia, así como los procesos para sustituir las economías ilegales que afectan a los territorios.

"Un pacto interétnico" por el Cauca

El jefe de Estado propuso, además, un "pacto interétnico" que, según explicó, buscaría cerrar las fisuras que son aprovechadas por las estructuras criminales para controlar los territorios y ponerlos al servicio de la violencia y el narcotráfico.

"He propuesto un pacto interétnico para que las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular, porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga", expresó.

A esto, agregó que su Gobierno estará al servicio de las decisiones populares de las organizaciones del Cauca, en su mayoría indígenas, las cuales "deben ser concertadas con la institucionalidad de la Constitución".

Finalmente, el mandatario recalcó que presentará una propuesta a la coordinadora popular del Cauca, para construir "una economía poderosa y legal", y tomar decisiones sobre las armas y la violencia que azotan a la región.

