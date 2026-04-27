Paloma Valencia denuncia nuevo plan para asesinarla: estarían ofreciendo hasta $2.000 millones

La candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que habría un macabro plan de las disidencias de las Farc para asesinarla.

Esta información fue confirmada a la senadora por parte del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la Dirección de la Policía Nacional.

¿Qué se sabe del presunto plan para atentar contra Paloma Valencia?

Al parecer, se trataría de un grupo disidente que opera en el departamento de Cundinamarca, que estaría ofreciendo hasta $2.000 millones por llevar a cabo el atentado.

He sido informada (...) que un grupo narcoterrorista le ha puesto, otra vez, precio a mi cabeza.

Según denunció la candidata, las amenazas provienen del Frente 42 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Buche Tula, a quien le habrían dado el dinero para asesinarla.

Valencia señaló que, a pesar de esto, continuará con las actividades programadas en el marco de su campaña presidencial.

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Además, se sabe que ya hubo una reunión con el Gobierno Nacional para reforzar su seguridad.

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