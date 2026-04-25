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Abogado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella recibe amenazas de muerte vía email

El mensaje fue firmado por el “comandante Chejo”, presunto integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Foto: @GermanCalderonE / X
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Noticias RCN

abril 25 de 2026
10:38 a. m.
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La violencia política a cinco semanas de las elecciones presidenciales en Colombia sigue generando alertas en todo el país. A primera hora del sábado, 25 de abril, el asesor jurídico de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, denunció que ha venido recibiendo amenazas vía correo electrónico.

El mensaje, firmado por el “comandante Chejo”, presunto integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc, lo declara objetivo militar:

“Nuestra inteligencia político-militar ha determinado su comprobada participación política, pretendiendo desarrollar campañas en apoyo al candidato guerrerista de la Espriella, promotor de la doctrina paramilitar sobre territorios que tenemos en control político-militar”.

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¿Qué dice Calderón España sobre la denuncia?

De acuerdo con el abogado, aunque no se siente intimidado, pondrá la denuncia en manos de las autoridades, tal y como hizo el candidato de la Espriella cuando empezó a recibirlas:

“Son tan burdos que no saben hacer ni siquiera una amenaza. Entiendo que esto que me llegó al correo y que estoy trasladando a las autoridades, lo hacen solo para amedrentarme. Pero, como mi candidato Abelardo de la Espriella, yo tampoco nací el día de la repartición del miedo”.

En el correo, los supuestos disidentes dicen conocer detalles sobre su agenda, tener apoyo de inteligencia y amenazan con “usar la observancia en el territorio para darlo de baja”.

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Autoridades nacionales e internacionales trabajan en blindar las elecciones:

Luego de que el candidato de la Espriella y Paloma Valencia denunciaran amenazas en su contra, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE. UU., Michael Kozak, advirtió en audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que el país ha venido trabajando con las autoridades colombianas durante años en organizar un dispositivo de protección.

Y, actualmente, se encuentran “cooperando para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza. Pero es muy preocupante. Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, ellos no necesitan volver a eso".

Del lado colombiano, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que su cartera ofrece “hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales” y su equipo.

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