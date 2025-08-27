La unidad de la derecha y el centro-derecha tambalea tras reunión en casa de César Gaviria

En medio de una reunión que buscaba sellar la unidad de la derecha y el centro-derecha en Colombia, la tensión política terminó imponiéndose sobre los acuerdos. El encuentro, realizado en la casa del expresidente César Gaviria, reunió a figuras clave de distintos partidos y dejó sobre la mesa un pacto que parecía encaminado, pero que se quebró por un fuerte reclamo.

A la cita asistieron los Gaviria en pleno —César, Simón y María Paz—, además de nuevos protagonistas en este tipo de reuniones como Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, y Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical. También participaron Efraín Cepeda (Partido Conservador), Alex Vega (Partido de la U), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) y Jefferson Mena (Coalición Alma).

Un acuerdo que parecía definido

Los partidos habían avanzado en los términos: coavalar a todos los candidatos con intención de voto superior al 3,5% en encuestas antes de noviembre, lo que incluiría aspirantes independientes, exgobernadores y el candidato del Centro Democrático. Incluso se hablaba de una fecha para anunciar públicamente el acuerdo.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Germán Córdoba (Cambio Radical) advirtió con vehemencia que si el próximo miércoles se elegía a María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional —a quien señaló como candidata del gobierno—, su partido se retiraría del acuerdo. La respuesta llegó de inmediato: Alex Vega, del Partido de la U, aseguró que Balanta no era ficha de Petro sino de Dilian Francisca Toro y que no había razón para vetos.

La izquierda también en suspenso

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro político, el Consejo Nacional Electoral debe tomar una decisión clave: la ponencia actual es negativa frente a la fusión de los partidos del Pacto Histórico. Si esa fusión no se concreta antes del 26 de septiembre, no habría consulta como coalición, lo que alteraría el tablero electoral de la izquierda.

En conclusión, las tensiones internas, los vetos cruzados y las decisiones pendientes del CNE mantienen la política colombiana en un ambiente incierto.