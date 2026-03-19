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Colombia

Ladrón robó una bicicleta eléctrica, intentó huir al ver a la Policía, pero terminó capturado en Bogotá

El hombre, de 22 años y con antecedentes por hurto, fue señalado directamente por la víctima.

Hombre capturaod por hurtar bicicleta eléctrica en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
05:10 p. m.
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Un caso de hurto violento quedó al descubierto en la localidad de Bosa, donde la rápida reacción de ciudadanos y la intervención de la Policía Nacional de Colombia permitió capturar a un joven señalado de participar en el robo de una bicicleta eléctrica.

Ladrón robó una bicicleta eléctrica y desató una persecución en Bogotá

La captura se registró en medio de operativos de patrullaje que adelantaban uniformados de la Policía Nacional de Colombia en la calle 49 sur con carrera 95, cuando varios ciudadanos alertaron sobre un hombre que huía por una ciclorruta tras, presuntamente, haber cometido un hurto.

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Según la información conocida, la comunidad venía siguiendo al sujeto, quien se movilizaba en una bicicleta eléctrica. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó escapar, lo que desató una persecución en plena vía.

Durante la huida, el sospechoso lanzó un objeto con la intención de deshacerse de él. Sin embargo, los uniformados lograron recuperarlo y, tras verificarlo, confirmaron que se trataba de un arma de fuego, elemento que complicó su situación judicial.

¿Cómo hurtó la bicicleta eléctrica?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, este hombre habría actuado en compañía de otras personas para cometer el robo. Bajo la modalidad de atraco, abordaron de manera violenta a una mujer y la despojaron de su bicicleta eléctrica.

Minutos después del procedimiento, la víctima llegó al lugar y reconoció directamente al capturado como uno de los responsables del hecho, lo que permitió consolidar el caso en su contra.

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El detenido, de 22 años, ya registraba anotaciones por hurto y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado y calificado, así como por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento.

Las autoridades destacaron que, en lo corrido de 2026, se han logrado recuperar cerca de 230 bicicletas e incautar 317 armas de fuego, como parte de las acciones desplegadas para combatir estos delitos en la ciudad.

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