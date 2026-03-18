CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Por ganar seguidores, joven hizo maniobras extremas en plena vía de Ocaña

El motociclista fue obligado a pedir disculpas tras poner en riesgo a conductores y peatones en zonas concurridas del municipio.

Valentina Bernal

marzo 18 de 2026
06:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un joven motociclista fue grabado mientras realizaba maniobras peligrosas en distintos puntos del municipio, generando preocupación entre la comunidad por el riesgo al que estaba sometiendo a quienes transitaban por estas zonas.

VIDEO | Brutal pelea por una silla en bus del MIO terminó a golpes y con un hombre atacando a una mujer
RELACIONADO

VIDEO | Brutal pelea por una silla en bus del MIO terminó a golpes y con un hombre atacando a una mujer

Las imágenes muestran cómo estas acciones se repetían en corredores altamente transitados como la avenida Francisco Fernández de Contreras, la circunvalar y la calle 11, principalmente en horas pico.

Video: joven fue grabado haciendo maniobras peligrosas en su moto en Ocaña

Tras conocerse los videos, las autoridades locales actuaron. La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Ocaña y la Secretaría de Gobierno de Ocaña identificaron al joven e iniciaron el proceso correspondiente.

En un primer momento, le hicieron un llamado de atención formal, señalando la gravedad de las maniobras realizadas con motocicletas de alto cilindraje en vías concurridas del municipio.

Posteriormente, fue citado ante la Secretaría de Gobierno, donde deberá firmar un comparendo económico y asumir el compromiso de no volver a realizar este tipo de conductas.

Motociclista que realizó maniobras en Ocaña ofreció disculpas públicamente

El propio motociclista reconoció lo ocurrido y ofreció disculpas públicamente. Esto fue lo que dijo: Juan Felipe Manzano:

Está mal hecho lo que yo hice con intención de ganar seguidores y eso. Quiero pedir disculpas, me comprometo a que no volverá a pasar ni nada de eso. y a los compañeros que nos gusta el deporte ese, muchachos usemos casco, si vamos a practicar practiquemos a las afueras de Ocaña.

Timbalero de Willy García fue asesinado a tiros mientras arreglaba su carro en Cali: esto se sabe
RELACIONADO

Timbalero de Willy García fue asesinado a tiros mientras arreglaba su carro en Cali: esto se sabe

Por su parte, el director de tránsito del municipio, Enrique Noguera, confirmó la actuación institucional:

Esta persona fue citada a la secretaría de gobierno en donde se le hizo una advertencia, se le explicó el comportamiento erróneo.

Finalmente, de acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, desde el año 2020 hasta la fecha han muerto 45 personas en accidentes de tránsito en el municipio, en su mayoría relacionados con motocicletas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a evitar conductas imprudentes en las vías y anunciaron el fortalecimiento de campañas de prevención para frenar este tipo de hechos que siguen cobrando vidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Apuestas en convención internacional de peleas de perros en La Calera iban de los 1.000 a los 2.000 dólares

Iván Cepeda

Antioquia se divide por Iván Cepeda: víctimas lo declaran persona grata mientras desde la Asamblea buscan rechazarlo

Aerocivil

Aerocivil cerró el paso a helicópteros sobre El Dorado: solo podrán cruzar en casos de guerra, emergencia o seguridad presidencial

Otras Noticias

Visa

Estados Unidos habilita visas temporales para estos trabajadores: requieren con urgencia ante escasez

Ante la falta de trabajadores en este sector, desde suelo americano han hecho esta avanzada.

Champions League

¡Imperdibles! Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Champions League

La Champions League cada vez está más atractiva y este miércoles se definieron los clasificados a los cuartos de final.

Pensiones

A estos pensionados no les subirá su mesada definitivamente en el año 2026: listado completo

La casa de los famosos

VIDEO: Alejandro Estrada rompió en llanto después de la 'pulla' de Yuli Ruiz tras su beso con Altafulla

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?