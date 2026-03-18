VIDEO | Por ganar seguidores, joven hizo maniobras extremas en plena vía de Ocaña

Un joven motociclista fue grabado mientras realizaba maniobras peligrosas en distintos puntos del municipio, generando preocupación entre la comunidad por el riesgo al que estaba sometiendo a quienes transitaban por estas zonas.

Las imágenes muestran cómo estas acciones se repetían en corredores altamente transitados como la avenida Francisco Fernández de Contreras, la circunvalar y la calle 11, principalmente en horas pico.

Video: joven fue grabado haciendo maniobras peligrosas en su moto en Ocaña

Tras conocerse los videos, las autoridades locales actuaron. La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Ocaña y la Secretaría de Gobierno de Ocaña identificaron al joven e iniciaron el proceso correspondiente.

En un primer momento, le hicieron un llamado de atención formal, señalando la gravedad de las maniobras realizadas con motocicletas de alto cilindraje en vías concurridas del municipio.

Posteriormente, fue citado ante la Secretaría de Gobierno, donde deberá firmar un comparendo económico y asumir el compromiso de no volver a realizar este tipo de conductas.

Motociclista que realizó maniobras en Ocaña ofreció disculpas públicamente

El propio motociclista reconoció lo ocurrido y ofreció disculpas públicamente. Esto fue lo que dijo: Juan Felipe Manzano:

Está mal hecho lo que yo hice con intención de ganar seguidores y eso. Quiero pedir disculpas, me comprometo a que no volverá a pasar ni nada de eso. y a los compañeros que nos gusta el deporte ese, muchachos usemos casco, si vamos a practicar practiquemos a las afueras de Ocaña.

Por su parte, el director de tránsito del municipio, Enrique Noguera, confirmó la actuación institucional:

Esta persona fue citada a la secretaría de gobierno en donde se le hizo una advertencia, se le explicó el comportamiento erróneo.

Finalmente, de acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, desde el año 2020 hasta la fecha han muerto 45 personas en accidentes de tránsito en el municipio, en su mayoría relacionados con motocicletas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a evitar conductas imprudentes en las vías y anunciaron el fortalecimiento de campañas de prevención para frenar este tipo de hechos que siguen cobrando vidas.