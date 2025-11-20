Mujer embarazada fue víctima de robo a mano armada en Bogotá: su esposo contó detalles

Cámaras de seguridad grabaron un indignante asalto en el sur de Bogotá. En horas de la madrugada, sujetos armados amenazaron a una mujer embarazada que estaba acompañada de su esposo.

El video grabado en el barrio Olaya de la localidad Rafael Uribe Uribe el pasado martes 11 de noviembre, mostró a la pareja caminando por la calle. El hombre llevaba una maleta y la mujer lo seguía a pocos metros.

¿Cuándo y cómo ocurrió el robo?

Los dos llegaron hasta la esquina de la calle 27 Sur #19-07, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados en una motocicleta. El parrillero les apuntó con una pistola y a los pocos segundos llegó otro par de cómplices también en moto.

Dos de los ladrones los despojaron de sus pertenencias, mientras que los otros vigilaban los alrededores. Jhon Matute, el hombre víctima, contó en Noticias RCN que le robaron 200 mil pesos y el celular.

Aumentaron los hurtos en Rafael Uribe Uribe

En lo corrido de este año, el hurto de personas ha ido en aumento. 12 meses atrás, la cantidad de casos cerró octubre con 108.946. Mientras que en este 2025, el balance llegó hasta 113.148 (4.202 más).

Las localidades que han tenido incrementos son Rafael Uribe Uribe (+ 10.4%), Puente Aranda (+ 19.7%), Teusaquillo (+ 16.6%), Bosa (+ 3.1%) y Tunjuelito (+ 6.8%). Además, las cifras apuntan que los hurtos se cometen en mayor medida durante las noches de los viernes y madrugadas de los sábados.

El hurto a residencias también ha experimentado un alza. Hasta el 31 de octubre se reportaron 5.178 casos, un 0.3% más que 2024. En cambio, los robos abigeato, automotores y motocicletas han bajado.

Frente a los otros delitos, aquellos de índole sexual, extorsiones y homicidios; han presentado reducciones. En contraste, crecieron las lesiones personales, secuestros y violencia intrafamiliar.