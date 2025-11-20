CANAL RCN
Colombia Video

La indignante justificación de un ladrón que fue sorprendido robando en Bogotá: “Primera vez”

Las cámaras mostraron el momento en el que entró a robar droguerías a plena luz del día.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Son varias las modalidades sigilosas que idean los criminales para pasar desapercibidos.

VIDEO | Vecinos impidieron que ladrones se salieran con la suya tras violento robo en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Vecinos impidieron que ladrones se salieran con la suya tras violento robo en Bogotá

No todos los robos implican el uso de armas o situaciones de zozobra. A veces los criminales solamente necesitan pocos segundos para lograr los robos sin que nadie de los alrededores sospeche.

“Primera vez robando en este barrio”

Así era como actuaba un hombre de 37 años, quien incluso alcanzó a robar más de una vez en un mismo día. Sin embargo, no se percató de que las cámaras de seguridad grabaron al detalle todo.

Los objetivos de este criminal eran las droguerías. Los robos ocurrieron a plena luz del día. El hombre entraba rápido a los locales, se acercaba a las estanterías, escondía los productos en su chaqueta y salía corriendo.

Después de uno de los crímenes, la comunidad tomó cartas en el asunto y lo detuvo en vía pública. Lo más indignante es que trató de justificarse diciendo que era la primera vez que robaba en un barrio de la localidad Usaquén.

Ladrón robó más de una droguería en un mismo día

La Policía atendió el caso y lo capturó. En su poder tenía una mercancía con un costo superior a los 1.200.000 millones de pesos.

En los últimos meses, los productos de farmacias y/o droguerías se han vuelto de especial interés para los delincuentes. Esto, por causa del rentable negocio clandestino.

Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?
RELACIONADO

Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?

Justamente a mediados de septiembre, la Policía capturó a cinco personas que eran el terror de las droguerías en la capital. Un mes antes, fueron responsables de un violento robo en un local en el norte, concretamente en la calle 108 con carrera 15.

Cifras de la Policía destacan que en 2025 han bajado los robos a comercios, teniendo una caída de hasta el 25% frente al año anterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias

Cartagena

Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena

Guaviare

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

Otras Noticias

Atlético Nacional

Puertas abiertas para un ídolo en Atlético Nacional: lo que se sabe del reemplazo de Diego Arias

En Atlético Nacional siguen en la búsqueda de su nuevo técnico mientras Diego Arias fue ratificado hasta el final de temporada.

Venezuela

Rechazo mundial por condena que recibió doctora venezolana tras criticar el régimen de Maduro

Activistas y ONGs denuncian que la pena supera sentencias por homicidio y representa persecución política tras elecciones del 28 de julio.

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia