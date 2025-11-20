La indignante justificación de un ladrón que fue sorprendido robando en Bogotá: “Primera vez”

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Son varias las modalidades sigilosas que idean los criminales para pasar desapercibidos.

No todos los robos implican el uso de armas o situaciones de zozobra. A veces los criminales solamente necesitan pocos segundos para lograr los robos sin que nadie de los alrededores sospeche.

“Primera vez robando en este barrio”

Así era como actuaba un hombre de 37 años, quien incluso alcanzó a robar más de una vez en un mismo día. Sin embargo, no se percató de que las cámaras de seguridad grabaron al detalle todo.

Los objetivos de este criminal eran las droguerías. Los robos ocurrieron a plena luz del día. El hombre entraba rápido a los locales, se acercaba a las estanterías, escondía los productos en su chaqueta y salía corriendo.

Después de uno de los crímenes, la comunidad tomó cartas en el asunto y lo detuvo en vía pública. Lo más indignante es que trató de justificarse diciendo que era la primera vez que robaba en un barrio de la localidad Usaquén.

Ladrón robó más de una droguería en un mismo día

La Policía atendió el caso y lo capturó. En su poder tenía una mercancía con un costo superior a los 1.200.000 millones de pesos.

En los últimos meses, los productos de farmacias y/o droguerías se han vuelto de especial interés para los delincuentes. Esto, por causa del rentable negocio clandestino.

Justamente a mediados de septiembre, la Policía capturó a cinco personas que eran el terror de las droguerías en la capital. Un mes antes, fueron responsables de un violento robo en un local en el norte, concretamente en la calle 108 con carrera 15.

Cifras de la Policía destacan que en 2025 han bajado los robos a comercios, teniendo una caída de hasta el 25% frente al año anterior.