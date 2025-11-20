A la cárcel sujeto que obligaba a sus propias hijas a ver pornografía y las abusaba en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá publicó este 20 de noviembre un comunicado en el que confirmó que fue enviado a la cárcel un sujeto que habría sometido a sus dos hijas a vejámenes sexuales en Bogotá.

Sujeto abusaba de sus propias hijas en Bogotá: las obligaba a ver pornografía

Según la información brindada por el Distrito y la Fiscalía General de la Nación, el sujeto se aprovechaba de los momentos en los que quedaba solo y al cuidado de las menores para abusarlas sexualmente.

Adicionalmente, las obligaba a ser contenido de carácter sexual para, luego, convencerlas de “jugar”.

“Según la investigación, el señalado agresor obligaba a las niñas a ver contenido pornográfico para luego someterlas a diferentes vejámenes, haciéndoles creer que estaban jugando”, indicó la Alcaldía.

Los hechos, que se habrían registrado por dos años, ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en el barrio Primavera en la localidad de Kennedy, donde las menores residían junto al sujeto.

Luego de conocerse los lamentables detalles de este caso, un fiscal formuló cargos contra el hombre por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos, ambos con agravantes.

Sin embargo, el procesado rechazó las acusaciones durante las audiencias y durante diligencia judicial, no aceptó su responsabilidad.

Envían a la cárcel a sujeto que abusaba de sus propias hijas

Como consecuencia, un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un centro carcelario.

La captura del abusador estuvo a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes lo ubicaron en el barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.