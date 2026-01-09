El terremoto del 10 de agosto pudo haber generado un enjambre sísmico: ¿Qué significa?

El país continúa recuperándose del devastador terremoto ocurrido el 10 de agosto, el cual fue de magnitud 7.4 y el epicentro se dio en San José del Palmar, Chocó; con profundidad de 103 kilómetros.

Con corte a este martes 1 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) presentó el balance más actualizado de afectaciones en 16 departamentos.

Terremoto del 10 de agosto dejó más de 300 fallecidos

Hasta este reporte, la tragedia ha dejado 331 fallecidos, 4.519 heridos, 136 desaparecidos, 364 personas rescatadas, 200.929 viviendas averiadas, 37.542 viviendas destruidas, 5.871 edificios averiados, 651 edificios colapsados, 400 centros de salud afectados, 4.290 centros educativos afectados, 5.698 centros comunitarios afectados, 468 vías afectadas, cinco aeropuertos afectados, 140 acueductos afectados, 91 puentes vehiculares afectados, 13 puentes peatonales afectados, 3.019 animales perjudicados y 2.976 animales rescatados.

A pocos días de cumplirse el primer mes del sismo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó varios datos clave para entender la emergencia. En primer lugar, se refirió a la energía liberada, la cual fue comparable a más de 120 bombas atómicas de Hiroshima.

Dada la magnitud, se cree que esa fue la razón para que el terremoto se sintiera en varios departamentos, dejando estragos en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, entre otros.

¿En qué se diferencia el enjambre sísmico de las réplicas?

Tomando como punto de partida ese lunes 10 de agosto, el SGC ha registrado más de mil sismos, 1.340 siendo preciso con magnitudes que han oscilado de 0.6 a 4.8. De este número, 80 se presentaron en Chocó, varios en los alrededores del epicentro del terremoto.

¿A qué se debe esta situación en San José del Palmar y el resto del departamento? Las autoridades consideran que hay un enjambre sísmico, fenómeno diferente a las réplicas. El terremoto del 10 de agosto entonces pudo ser el detonante, aunque se sigue monitoreando para tener certeza.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que un enjambre sísmico hace referencia a secuencias (otros temblores) que no van de la mano con el principal (el terremoto), sino que tienen comportamientos variados.

“La denominación de enjambre se aplica generalmente cuando se observan muchos terremotos en un área relativamente pequeña, que no se ajustan al patrón de una secuencia de sismo principal (réplicas)”, precisan los expertos.