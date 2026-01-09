América de Cali se queda sin prometedor jugador: se va al fútbol europeo

América de Cali dejará salir del equipo a uno de sus delanteros, por lo que el técnico David González tendrá una alternativa menos en su nómina para lo que resta de temporada.

De acuerdo a lo informado por el periodista Pipe Sierra, Kevin Angulo, canterano de 18 años, será cedido al club Brujas de Bélgica. Informa que el negocio incluye un cargo a favor del América, además de una opción de compra. Sin embargo, hay que esperar a que se oficialicen las cifras.

¿Quién es Kevin Angulo?

Kevin Angulo es un delantero centro que debutó como profesional con la camiseta de América de Cali en 2025. Además, ha sido convocado en reiteradas ocasiones para representar a las categorías inferiores de la Selección Colombia.

Se caracteriza por su buena talla (1,87 de estatura) y potente remate de pierna zurda. Venía siendo considerado por el técnico David González y este semestre marcó un doblete en la goleada por 7-0 frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay.

¿Qué delanteros mantiene América de Cali?

Tras la salida de Kevin Angulo rumbo al fútbol europeo, en América de Cali tienen tres delanteros para competir en lo que resta de campeonato. El titular del técnico González es Tomás Ángel, quien se asocia bien en ataque, aunque está en deuda con el gol.

Como alternativa tiene al ecuatoriano Daniel Valencia, quien tiene flojos registros a lo largo del año, así como el veterano Adrián Ramos, quien a sus 40 años sigue compitiendo para darle una mano al equipo.