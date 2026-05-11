Con ocho homicidios y 1.400 riñas terminó la celebración del Día de la Madre en Bogotá

La celebración del Día de la Madre en Bogotá dejó un preocupante balance de violencia, con ocho homicidios, 1.400 riñas y 31 personas heridas durante el fin de semana, confirmó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

El consumo abusivo de bebidas alcohólicas y el uso de armas blancas fueron los principales factores en estos incidentes.

Restrepo señaló que, aunque hubo un homicidio menos que el año anterior, las riñas registradas representan "una verdadera tragedia".

Todas estas riñas están mediadas por dos elementos centrales: las armas blancas, los elementos contundentes y el consumo abusivo de alcohol.

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Los casos más graves de violencia el Día de la Madre en Bogotá

Restrepo hizo un llamado sobre los comportamientos en estas fechas especiales.

Yo insisto en que en esta ciudad cada uno de los ciudadanos tiene que hacer una reflexión sobre su comportamiento personal, porque su comportamiento personal, sin límites, está llevando a violencia, violencia que deriva en homicidios.

Restrepo reflexionó sobre la capacidad de diálogo. "Necesitamos que en esta sociedad haya mayor diálogo, mayor capacidad de resolver los problemas sin llegar la violencia”.

El Día de la Madre suele ser uno de los más violentos del año

Las autoridades continúan monitoreando la situación en la ciudad y haciendo seguimiento a los casos reportados durante el fin de semana.

El balance refleja una problemática recurrente en fechas de celebración, donde la combinación de reuniones familiares, consumo de alcohol y conflictos sin resolver desencadena episodios violentos que afectan la convivencia ciudadana en la capital del país.