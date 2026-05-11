CANAL RCN
Colombia Video

Con ocho homicidios y 1.400 riñas terminó la celebración del Día de la Madre en Bogotá

Las autoridades reportan 31 personas heridas durante el fin de semana; la mayoría de los casos por hechos relacionados con alcohol y armas blancas.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
11:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración del Día de la Madre en Bogotá dejó un preocupante balance de violencia, con ocho homicidios, 1.400 riñas y 31 personas heridas durante el fin de semana, confirmó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Graves riesgos para ciclistas y peatones por invasión de motos en ciclorrutas: captados EN VIVO
RELACIONADO

Graves riesgos para ciclistas y peatones por invasión de motos en ciclorrutas: captados EN VIVO

El consumo abusivo de bebidas alcohólicas y el uso de armas blancas fueron los principales factores en estos incidentes.

Restrepo señaló que, aunque hubo un homicidio menos que el año anterior, las riñas registradas representan "una verdadera tragedia".

Todas estas riñas están mediadas por dos elementos centrales: las armas blancas, los elementos contundentes y el consumo abusivo de alcohol.

Cayeron dos menores de 15 y 16 años cuando extorsionaban con pistola a comerciante en Kennedy
RELACIONADO

Cayeron dos menores de 15 y 16 años cuando extorsionaban con pistola a comerciante en Kennedy

Los casos más graves de violencia el Día de la Madre en Bogotá

Restrepo hizo un llamado sobre los comportamientos en estas fechas especiales.

Yo insisto en que en esta ciudad cada uno de los ciudadanos tiene que hacer una reflexión sobre su comportamiento personal, porque su comportamiento personal, sin límites, está llevando a violencia, violencia que deriva en homicidios.

Restrepo reflexionó sobre la capacidad de diálogo. "Necesitamos que en esta sociedad haya mayor diálogo, mayor capacidad de resolver los problemas sin llegar la violencia”.

Video | Ladrones hacen “escalera humana” para robar en Bogotá: estas son sus nuevas tácticas
RELACIONADO

Video | Ladrones hacen “escalera humana” para robar en Bogotá: estas son sus nuevas tácticas

El Día de la Madre suele ser uno de los más violentos del año

Las autoridades continúan monitoreando la situación en la ciudad y haciendo seguimiento a los casos reportados durante el fin de semana.

El balance refleja una problemática recurrente en fechas de celebración, donde la combinación de reuniones familiares, consumo de alcohol y conflictos sin resolver desencadena episodios violentos que afectan la convivencia ciudadana en la capital del país.

"Me dispararon en plena persecución": habló el policía herido tras violento robo a un D1 en Bogotá
RELACIONADO

"Me dispararon en plena persecución": habló el policía herido tras violento robo a un D1 en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

María Claudia Tarazona anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

UNGRD

Caso UNGRD: Sandra Ortiz fue dejada en libertad por vencimiento de términos

Consejo de Estado

Consejo de Estado suspende el resto del decreto que obligaba el traslado de ahorros de las AFP a Colpensiones

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial

Santa Fe recibirá al América en El Campín con un historial reciente favorable en Bogotá. Los números respaldan al cardenal en la vuelta de los playoff de Liga BetPlay 2026-I.

México

Kevin González: el joven con cáncer que falleció horas después de abrazar a sus padres deportados

El joven de 18 años padecía un cáncer de colon etapa 4 que se le extendió a su estómago y pulmones.

Uber

Uber lanza código PIN personal en Colombia: qué es y cómo activarlo

Conciertos

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

Contraloría General de la República

Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo