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Dolor en Colombia: murió reconocido influencer

La noticia fue confirmada en redes sociales por uno de sus buenos amigos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
11:01 a. m.
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La comunidad de las redes sociales está de luto debido a que el 13 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de un reconocido influencer colombiano.

David Alejandro Peláez, el oriundo de Medellín que era más conocido en el entorno digital como 'Alejo Little', partió de este plano terrenal a sus 33 años.

Luto en Colombia: murió una reconocida influencer
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Este creador de contenido, que también se destacó como diseñador gráfico y conferencista, nació con displasia ósea y sus huesos no se terminaron de desarrollar.

En consecuencia, 'Alejo Little' medía alrededor de 90 centímetros y, además, en un principio, los médicos le pronosticaron muy poco tiempo de vida.

Sin embargo, finalmente, este creador de contenido colombiano demostró mucha resiliencia año tras año.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de 'Alejo Little', el reconocido influencer colombiano

A través de una desgarradora publicación de Instagram, King Jay, el reconocido empresario, se despidió de 'Alejo Little', uno de sus mejores amigos.

"Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente. Hace años incluso hice un post sobre él porque su historia merecía ser reconocida. Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza", empezó escribiendo.

"Trabajó duro cada día, construyó su nombre con disciplina, orgullo y corazón y representó a 'Team Little' con dignidad, demostrando que la grandeza no se mide en centímetros, sino en carácter. Gracias por tu ejemplo, por tu energía y por inspirar a tantos. Descansa en paz", concluyó.

Este fue el último post de 'Alejo Little', el influencer colombiano que murió, en redes sociales

El pasado 10 de febrero, Alejo Little tuvo que celebrar su cumpleaños 33 en su cama y conectado a una máquina de oxígeno.

¿Se estaba despidiendo? Este fue uno de los últimos mensajes de la reconocida influencer colombiana que falleció
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Ese día, su mensaje fue el siguiente:

Pensé que mi cumpleaños 33 iba a ser distinto, pero no. Solo le pido a la vida poder volver a ser yo, volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sana para seguir ayudando sin importar mi soledad. Feliz cumpleaños, Alejo, te prometo que el próximo será como lo has soñado y con quienes hoy te están salvando.

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