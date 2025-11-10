CANAL RCN
Colombia Video

Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total

El cabecilla, identificado como 'Larry Changa' envió una carta al presidente Petro expresando su deseo de participar en la política de paz total.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
03:00 p. m.
El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina, ha vuelto a captar la atención en el país.

Cabecilla del Tren de Aragua pidió al Gobierno participar en la paz total

Esta vez, no por sus actividades delictivas, sino por una sorprendente propuesta de diálogo dirigida al Gobierno Nacional.

Larry Amaury Álvarez, conocido como Larry Changa, uno de los cabecillas de esta estructura criminal, envió una carta desde la cárcel La Picota en Bogotá, donde se encuentra recluido desde julio de 2024.

En el documento, dirigido al presidente Gustavo Petro, al ministro de justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, Álvarez expresó su deseo de participar en la política de paz total del Gobierno.

“No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no-repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo y mecanismos de prevención comunitaria”, se lee en el documento.

Sin embargo, expertos advierten que esta propuesta podría ser una estrategia judicial para obtener beneficios o frenar el proceso de extradición que pesa sobre él. Cabe mencionar que Álvarez es solicitado por las autoridades chilenas por múltiples delitos.

“El Gobierno Nacional no está facultado para dialogar ni entablar proceso de paz alguno con grupos terroristas transnacionales, y menos si sus cabecillas están solicitados en extradición”, explicó el abogado Germán Calderón España.

Otros analistas sugieren que existe un marco jurídico que podría permitir una negociación.

Cabecilla del Tren de Aragua 'Larry Changa' envió una carta al presidente Petro

“Incluso con este marco jurídico hoy existente podría adelantarse una negociación con el Tren de Aragua a cambio de lo cual se desmovilicen, entreguen las armas y demás, y obtengan unos beneficios jurídicos que ya están de hecho contemplado en la ley”, explicó Francisco Bernate, abogado penalista.

La propuesta de Álvarez surge apenas unas semanas después de que el presidente Petro advirtiera sobre el poder y la expansión del Tren de Aragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Si el Gobierno colombiano decidiera abrir la puerta a esta solicitud, sería el primer grupo criminal extranjero con el que negociaría el presidente Petro.

