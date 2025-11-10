Colombianas detenidas en la flotilla Global Sumud regresaron al país en el avión presidencial

Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron deportadas el pasado 7 de octubre desde Israel, luego de que las fuerzas de ese país las detuviera durante la interceptación de la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Ambas fueron deportadas a Jordania, en donde una delegación diplomática colombiana las esperaba para verificar sus condiciones.

Aunque se esperaba que Barreto permaneciera en Jordania, donde reside con su esposo, y que Bedoya regresara a Colombia con el apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, la historia dio un giro inesperado.

Luna Barreto y Manuela Bedoya se encontraron con el presidente Petro

Imágenes publicadas por la Presidencia de la República revelaron el encuentro de ambas colombianas con el presidente Gustavo Petro durante su viaje a Bruselas, Bélgica.

El encuentro se llevó a cabo en la residencia oficial de la delegación colombiana en Bruselas, en donde Petro habló con ellas sobre la detención de la flotilla y las acciones civiles para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino.

De acuerdo con información oficial, el Gobierno Nacional acompañó el proceso de verificación y el retorno de las connacionales a través de la Cancillería y la Embajada ante la Unión Europea.

Las jóvenes volvieron a Colombia en el avión presidencial

Tras la reunión, se conoció que Manuela y Luna volaron a Colombia en el avión presidencial, junto con el primer mandatario y la delegación que lo acompañaba en este viaje a Bélgica.

A través de un comunicado, el Dapre resaltó la labor humanitaria de ambas jóvenes y reiteró el compromiso del gobierno colombiano con “la paz, la vida y el derecho internacional”.

En un video publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, las colombianas hablaron sobre la labor de la flotilla en la que pretendían llegar a Gaza y pidieron que se sigan tomando acciones para detener la guerra que ya cobra miles de vidas, en su mayoría civiles, en suelo palestino.