Las canciones más escuchadas de Yeison Jiménez en plataformas digitales

Yeison Jiménez fue una de las figuras más representativas del auge del género popular en la última década. Pasó de cantar en bares y fiestas a llenar estadios, incluyendo su histórico concierto en solitario en el Estadio El Campín con más de 40.000 asistentes.

De los bares al streaming global

Ese ascenso se reflejó también en las plataformas digitales, donde el artista acumuló millones de escuchas y se posicionó como uno de los nombres más fuertes del regional colombiano.

Los temas que más sonaron en Spotify

En Spotify, canciones como “Ya No Mi Amor”, “Mi Venganza”, “Por Qué la Envidia”, “Vuelve y Me Pasa” y “El Mejor (Remix)” aparecen entre las más reproducidas. De acuerdo con cifras compiladas por el portal Kworb hacia finales de 2025, así se movía el ranking:

Ya No Mi Amor — +51 millones de reproducciones Mi Venganza — ~48 millones Por Qué la Envidia — +46 millones Vuelve y Me Pasa — ~40 millones

Estos temas dominan sus playlists en Spotify y encabezaron parte del auge del género popular en fiestas, bares y emisoras durante los últimos años.

Playlists y álbumes que ampliaron su impacto

El repertorio de Jiménez también se fortaleció con canciones como “Pedazos”, “Borracho te busco”, “El Tierno” y “El Mejor (Remix)”, así como con álbumes como “Con el Corazón”, que aportó varios cortes exitosos. Las listas editoriales de Spotify y las playlists de fans mantuvieron sus canciones en rotación constante, permitiéndole ingresar a audiencias más jóvenes y urbanas.

Un legado que sigue escuchándose

Tras su muerte, las búsquedas y reproducciones del artista aumentaron y su perfil en Spotify volvió a ubicarse entre los mayores consumos del género popular colombiano. La vigencia de sus canciones confirma que, más allá del impacto en tarimas, Yeison Jiménez dejó huellas profundas en la cultura popular, en los boleros de despecho y en la banda sonora emocional de cientos de miles de oyentes.