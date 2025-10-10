¿Por qué cancelaron la Live Session de Ryan Castro en Bogotá? Revelan los motivos

La Alcaldía Local de Chapinero informó que se canceló la Live Session del cantante Ryan Castro, la cual se iba a llevar a cabo en el centro de Bogotá.

Este viernes 10 de octubre, estaba programado el evento para las 4:00 p.m. La Live Session se iba a desarrollar en la cancha del Parque La Concordia: carrera 1 #12C. Sin embargo, las autoridades cancelaron.

Cancelada la Live Session en el Parque La Concordia

De acuerdo con lo revelado por la autoridad local, el evento estaba proyectado para albergar entre 150 y 500 personas. Si bien contaba con el permiso de baja complejidad, al momento de revisar los documentos se corroboró que no cumplía con la reglamentación contemplada en la Ley de Espectáculos Públicos (Decreto 599 de 2013).

“El certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad”, concluyó la alcaldía. Además, se consideró que la Live Session podría tener más personas de lo proyectado, teniendo en cuenta el alcance que tiene Ryan Castro. Esto entonces hizo que no fuera de baja, sino de media o alta complejidad.

Comparendo para el productor

Otro detalle relevante es que la póliza correspondía al Movistar Arena, algo que no tenía sentido, dado que debía ser del Parque La Concordia; donde se iba a realizar el evento. Aparte de la cancelación, se le impuso un comparendo al productor que, en este caso, es Break Fast Live.

RELACIONADO Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall

El comparendo correspondió a una infracción al no cumplir con los requisitos enunciados en la Ley 1801, artículo 92, literal 16: “Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Angélica Angarita Serrano, alcaldesa de la localidad, se pronunció: “Nuestro deber es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de La Candelaria. El centro histórico es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”.

Cabe mencionar que el Parque de la Concordia hace parte del llamado centro histórico de Bogotá. Por lo tanto, la intención de realizar eventos en este sitio debe cumplir con los lineamientos de la ley anteriormente mencionada y del Decreto 470 de 2014.