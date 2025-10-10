CANAL RCN
Colombia

¿Por qué cancelaron la Live Session de Ryan Castro en Bogotá? Revelan los motivos

El evento estaba programado para las 4:00 p.m. de este viernes 10 de octubre. Sin embargo, fue cancelado.

¿Por qué se canceló la Live Sessión de Ryan Castro?
¿Por qué se canceló la Live Sessión de Ryan Castro? Foto: Alcaldía | AFP.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía Local de Chapinero informó que se canceló la Live Session del cantante Ryan Castro, la cual se iba a llevar a cabo en el centro de Bogotá.

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?
RELACIONADO

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

Este viernes 10 de octubre, estaba programado el evento para las 4:00 p.m. La Live Session se iba a desarrollar en la cancha del Parque La Concordia: carrera 1 #12C. Sin embargo, las autoridades cancelaron.

Cancelada la Live Session en el Parque La Concordia

De acuerdo con lo revelado por la autoridad local, el evento estaba proyectado para albergar entre 150 y 500 personas. Si bien contaba con el permiso de baja complejidad, al momento de revisar los documentos se corroboró que no cumplía con la reglamentación contemplada en la Ley de Espectáculos Públicos (Decreto 599 de 2013).

“El certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad”, concluyó la alcaldía. Además, se consideró que la Live Session podría tener más personas de lo proyectado, teniendo en cuenta el alcance que tiene Ryan Castro. Esto entonces hizo que no fuera de baja, sino de media o alta complejidad.

Comparendo para el productor

Otro detalle relevante es que la póliza correspondía al Movistar Arena, algo que no tenía sentido, dado que debía ser del Parque La Concordia; donde se iba a realizar el evento. Aparte de la cancelación, se le impuso un comparendo al productor que, en este caso, es Break Fast Live.

Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall
RELACIONADO

Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall

El comparendo correspondió a una infracción al no cumplir con los requisitos enunciados en la Ley 1801, artículo 92, literal 16: “Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Angélica Angarita Serrano, alcaldesa de la localidad, se pronunció: “Nuestro deber es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de La Candelaria. El centro histórico es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”.

Cabe mencionar que el Parque de la Concordia hace parte del llamado centro histórico de Bogotá. Por lo tanto, la intención de realizar eventos en este sitio debe cumplir con los lineamientos de la ley anteriormente mencionada y del Decreto 470 de 2014.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Universidad Nacional

Por amenaza de explosivo, Universidad Nacional ordena el desalojo de su sede en Bogotá este viernes

Artistas

Conozca a Myriam Bohórquez, esposa del fallecido actor Carlos Barbosa: entregó detalles de su muerte

Temblor en Colombia

¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025

Otras Noticias

Artistas

Llora el cine: se reportó la muerte de una reconocida estrella de la actuación

La actriz también se destacó en el ámbito de la producción y, al igual que su padre, marcó una época.

Bancolombia

Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar

La entidad dio a conocer las distintas propiedades que están en venta.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo no quiso más rumores y confirmó su arquero titular en la selección

Yina Calderón

"Solamente lo sé yo": sorpresiva respuesta de Yina Calderón tras la impactante predicción de una vidente sobre ella

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?