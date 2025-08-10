CANAL RCN
Tendencias

Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al anunciar los títulos de las canciones de su nueva producción musical.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:42 p. m.
Ryan Castro volvió a tomarse las redes sociales tras anunciar que próximamente hará el lanzamiento de la segunda parte de su disco ‘Sende’, una producción musical novedosa en donde el antioqueño fusionó el género urbano con las mejores pistas de dancehall.

Su producción posee una gran influencia de Curazao, pues el artista tuvo la oportunidad de vivir varios años en dicha isla.

El nostálgico video con el que Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños
El nostálgico video con el que Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños

Ryan Castro anuncia su nuevo disco de dancehall

El intérprete de ‘Sanka’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar el set list oficial de su nuevo álbum ‘Hopisende’ que será lanzado el próximo 23 de octubre en todas las plataformas musicales.

La novedad también estuvo acompañada de un inesperado anuncio ya que el antioqueño manifestó que hay posibilidades de que haga una fiesta previa al lanzamiento de su esperada producción.

“Más candela, más prendido, mas dancehall, mas flow. Póngase ready para lo nuevo que viene, estoy terminando de ultimar detalles y les tiro ese regalazo, pues tengo ganas de hacer un party en Bogotá para que lo escuchemos juntos antes de sacarlo”, expresó el artista.

Así mismo, explicó su intención por realizar una canción en honor a sus fanáticas que poseen el cabello de color negro, pues, en una reciente oportunidad, el paisa fue criticado al haber hecho una canción en honor a las mujeres rubias.

Luna de cosecha: cuándo volver a ver el gran fenómeno natural en lo que queda del 2025
Luna de cosecha: cuándo volver a ver el gran fenómeno natural en lo que queda del 2025

Ryan Castro se encuentra con Emiro Navarro

Por otro lado, el antioqueño fue tendencia en los días más recientes al protagonizar un nuevo encuentro con Emiro Navarro, quien citó a sus fanáticos a un live en TikTok en donde iba a documentar las actividades realizadas con el cantante.

No obstante, para sorpresa del exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia y de todos los internautas, el “cantante del ghetto” sorprendió al influencer al obsequiarle un iPhone 17 Pro Max en una caja de tenis.

