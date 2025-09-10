Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

Ryan Castro sorprendió a sus oyentes al dar a conocer el set list oficial de su nuevo disco ‘Hopi Sende’, una nueva pieza musical con la que el antioqueño busca darle continuidad a su primer disco de dancehall y ritmos propios del género urbano y reggae.

Por esto, como motivo de celebración por el acontecimiento, el intérprete de ‘Sanka’ dio a conocer detalles del próximo encuentro que realizará con sus más fieles fanáticos.

RELACIONADO Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall

Fiesta de Ryan Castro en Bogotá 2025

Días previos al próximo concierto del paisa en la capital, que se llevará a cabo el 31 de octubre en el Coliseo Medplus, se dio a conocer la novedad de que llevará a cabo un exclusivo encuentro con sus más fieles fanáticos en Bogotá para lanzar la que sería la segunda parte de su disco ‘Sende’.

Así lo hizo saber por medio de una entrevista, para Spotify, en donde expresó su alegría al poder compartir con sus fanáticos los momentos previos al lanzamiento de su nuevo disco que se compondrá de 12 canciones con ritmos propios de la isla de Curazao.

Según el antioqueño, el encuentro se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, mientras que su álbum será lanzado el próximo 23 de octubre. También, recalcó que para el evento se manejará un código de vestimenta junto con una paleta de colores que, de no ser acatado, no se permitirá el acceso al recinto.

Hasta el momento, no se conoce la ubicación ni la hora del encuentro por lo que la información estará disponible próximamente en las redes sociales del antioqueño.

Ryan Castro revela información de su nuevo álbum

De igual manera, el artista tuvo la oportunidad de revelar novedosos detalles detrás del proceso de creación del disco, pues explicó que solo fueron necesarias dos semanas para completar el producto musical mientras se encontraba en San Andrés.

También, explicó que su álbum contará con diferentes colaboraciones por parte de artistas de diferentes países como Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

“Salimos el 23 con el nuevo álbum que es un regalo para los fans porque quise tirar un flow diferente, más isla, más dancehall, entonces al ver que la gente reaccionó y les gustó quise darles más de ese mismo sonido”, explicó para la entrevista con Spotify.