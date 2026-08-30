Histórico barrio de Bogotá enfrenta crisis por acumulación de basuras

Más de 20 puntos críticos de acumulación de residuos fueron identificados en histórico barrio del centro de Bogotá. Vecinos denuncian problemas de salubridad, convivencia y quemas de basura, mientras el concejal Jesús David Araque pide una intervención integral.

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Las calles de Las Cruces, uno de los barrios más antiguos de Bogotá, enfrentan una problemática que va más allá de la recolección de residuos. Habitantes y líderes del sector han identificado más de 20 puntos críticos donde aparecen nuevamente escombros, colchones, muebles, llantas y otros desechos.

La situación genera preocupación por el deterioro del espacio público y los posibles riesgos para la salud. En algunos de estos lugares, además, se han presentado quemas de basura que han requerido la presencia de los organismos de emergencia.

El concejal de Bogotá Jesús David Araque, del Nuevo Liberalismo, llamó la atención sobre lo que considera un problema de disposición clandestina y sistemática de residuos.

El problema no es solamente recoger la basura. El problema es que la recogen y vuelve a aparecer, señaló.

¿Dónde están los puntos críticos de basura en Las Cruces?

De acuerdo con el recorrido realizado por el equipo del concejal y las denuncias de la comunidad, los puntos identificados se concentran entre la calle 1 y la Avenida Calle 6, desde la carrera 10 hacia los cerros orientales y sectores aledaños.

Entre los lugares señalados están la carrera 10 con calle 2 y calle 4, varios puntos de las carreras 9, 8, 7 y 6, además de sectores de la Avenida Comuneros y la carrera 5 con calle 1 Sur.

Los habitantes aseguran que el problema lleva cerca de dos años. Según las denuncias recopiladas, inicialmente se tenían identificados unos seis puntos recurrentes, pero la cifra habría aumentado hasta superar los 20.

La problemática alcanza zonas de alta importancia para el barrio, como los alrededores de la iglesia de Las Cruces, el Parque Central, la plaza de mercado y la carrera 10.

¿Por qué preocupa la acumulación de residuos?

Aunque el servicio de recolección pasa por el sector, los residuos vuelven a aparecer. Según el concejal, el camión de recolección tiene presencia diaria y el servicio para escombros se realiza tres veces por semana.

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Para Araque, esto evidencia que el problema también está relacionado con el arrojo clandestino de residuos, la disposición irregular de escombros y objetos voluminosos, además de las dinámicas asociadas al reciclaje y las actividades comerciales.

Los residentes han reportado malos olores y presencia de roedores y pulgas, aumentando la preocupación por las condiciones sanitarias.

Ante este panorama, el concejal pidió al Distrito implementar un Plan Estratégico de Intervención Integral para Las Cruces, con participación de entidades como la UAESP, Aguas de Bogotá, empresas de aseo, la Alcaldía Local, Secretaría de Gobierno, Integración Social y autoridades sanitarias.

La propuesta también contempla involucrar a residentes, comerciantes y recicladores, con responsables definidos, cronogramas y seguimiento.