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Ataque con drones deja dos policías heridos en Ataco, Tolima

Las autoridades locales adelantan la búsqueda de los responsables y evalúan la capacidad de respuesta frente a esta modalidad de ataque.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
06:30 p. m.
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En Ataco, al sur del Tolima, se registraron ataques simultáneos con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía y un vehículo que transportaba un escuadrón de la Unidad de Carabineros.

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El reporte preliminar indica que dos uniformados resultaron heridos en medio de la ofensiva, que generó alarma en la comunidad y obligó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad en la zona.

Uno de los artefactos impactó en inmediaciones de la estación de Policía municipal, mientras que otro cayó cerca de un punto de control en la vía, terminando sobre una quebrada, lo que habría mitigado el daño.

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Las autoridades locales adelantan la búsqueda de los responsables y evalúan la capacidad de respuesta frente a esta modalidad de ataque, que se suma a recientes hechos violentos en el departamento.

Gobernadora de Tolima rechaza ataque contra la Fuerza Pública

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que el ataque registrado este domingo en Ataco "no es un hecho aislado" sino "una línea de violencia que los grupos criminales vienen intentando imponer en el Tolima desde el primero de agosto".

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A través de su cuenta de X, la mandataria aseguró que ya está en coordinación con la Fuerza Pública para adelantar las acciones de inteligencia necesarias que permitan "avanzar en la identificación y captura de los responsables".

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